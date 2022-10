Empresários de MS participam de feira na Alemanha

Comitiva com 11 empresários de Mato Grosso do Sul participa da K Fair 2022, a maior feira de plástico e borracha do mundo, na cidade Düsseldorf, na Alemanha. De acordo com o presidente do Sindiplast-MS (Sindicato das Indústrias de Plástico e Petroquímicas de Mato Grosso do Sul), Fabrício Berton, a participação no evento representa uma oportunidade de adquirir mais conhecimento sobre o setor e ter contato com o que há de mais moderno na indústria.

“Os workshops e exposições contribuem para conhecer novas tecnologias e equipamentos, além de tendências do mercado de embalagens”, ressaltou Fabrício Berton.

Com mais de 3.000 expositores, a K é considerada a plataforma ideal de negócios e contatos. As empresas líderes das indústrias da borracha e plásticos apresentam a gama completa de serviços do setor ao mais elevado nível mundial.

A expectativa dos organizadores da feira internacional é receber 230.000 visitantes de mais de 160 países e mais de 3.200 expositores de 60 países.