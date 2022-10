Vini Jr e Rodrygo marcam, mas Real Madrid perde para RB Leipzig

O clube espanhol encerrou a sequência de 20 partidas sem perder

O RB Leipzig venceu o Real Madrid por 3 a 2, na tarde desta terça-feira (25), em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O placar foi construído com gols de Gvardiol, Nkuku e Timo Werner, para os alemães. Vini Jr. e Rodrygo descontaram para os espanhóis.

Apesar do resultado reverso, o time espanhol segue na liderança do Grupo F, mas agora com apenas um ponto de vantagem para o segundo colocado, os próprios alemães. Além disso, o Real Madrid já está classificado para o mata-mata da Liga.

Como o Leipzig também está garantido na próxima fase, a última rodada servirá para decidir quem avançar na primeira colocação. O Real Madrid recebe o Celtic, em 2 de maio, enquanto o Leipzig visita o Shakhtar Donetsk no mesmo dia.

O Real volta a campo para enfrentar o Girona no domingo (30), às 12h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Já o RB Leipzig encara o Leverkusen, no sábado (29), às 10h30 (de Brasília), pelo Alemão.

Como foi o jogo

A metade inicial da primeira etapa foi de completo domínio da equipe alemã. Logo aos 13 minutos, Szoboszlai cobrou o escanteio para a entrada da pequena área e encontrou André Silva, que testou cruzado. Courtois fez uma grande defesa e, no rebote, Gvardiol completou de cabeça para abrir o placar.

Apenas cinco minutos depois, Raum chutou da entrada da área, a bola desviou em Tchouaméni e sobrou para Nkunku. O francês ficou cara a cara com Courtois e soltou uma bomba que explodiu na parte inferior do travessão e estufou as redes.

Nesta temporada, é um fato inédito o Real ter sofrido dois gols na mesma partida.

Atrás no placar, o Real Madrid passou a trabalhar mais a bola para tentar boas oportunidades de gol. Primeiro, o Real tentou com Rodrygo, que finalizou de canhota e obrigou Blaswich a fazer ótima defesa.

Depois, mais um brasileiro. Vini Jr. ficou com a bola após um cruzamento, que teve um desvio de Tchouaméni. O atacante chutou do jeito que deu e o goleiro defendeu no susto. Tanto bate até que fura. Depois de desperdiçar duas ótimas oportunidades, o Real Madrid conseguiu diminuir a vantagem alemã antes de a partida ir para o intervalo.

Nos últimos minutos do primeiro tempo, Asensio escapou com habilidade pela direita e cruzou à meia altura para o meio da área. Sem sair do chão, Vinícius Júnior testou firme no canto esquerdo para balançar as redes.

Equilíbrio

A segunda etapa foi mais equilibrada, com o Real Madrid querendo o empate e o RB Leipzig indo atrás de seu terceiro gol para sacramentar a vitória. Apesar da vantagem, os alemães não se acomodaram com o resultado e seguirão trabalhando, principalmente nos contra-ataques para infiltrar na defesa adversária.

Logo após Vini Jr. perder uma oportunidade de empatar a partida, Timo Werner marcou o terceiro para os alemães. Em um contra-ataque, Simakan avançou pela direita e cruzou rasteiro, na medida para Werner, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.

No último lance da partida, Rodrygo foi derrubado dentro da área por Nkunku e o árbitro marcou a penalidade. O próprio camisa 21 foi para a bola, converteu a cobrança e diminuiu a vantagem dos alemães.

Com informações da Folhapress