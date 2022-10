Sejusp e segurança na fronteira de MS é suplementada com R$ 41 milhões

R$ 41 milhões, esse foi o valor em recursos suplementados do Governo do Estado destinado para a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), conforme publicação do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (25).

Segundo a publicação, a principal destinação é a realização de operações preventivas, ostensivas e repressivas nas regiões de fronteira de Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram suplementados R$ 57,3 milhões em recursos para outros setores.

Desse valor, R$ 800 mil foram destinados ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado, R$ 13,5 milhões para a Secretaria de Estado de Educação, R$ 1,5 milhão para a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica.

Além disso, foram destinados ainda R$ 150 mil para a Fundação do Trabalho, R$ 250 mil para Encargos Gerais de RH e Patrimônio do Estado e R$ 10 mil para Manutenção da Gestão do Sistema Penitenciário.