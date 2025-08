Ministro da Saúde confirma visita a Campo Grande e Dourados no próximo dia 9 de agosto

O ministro Alexandre Padilha, da Saúde, confirmou ao deputado federal Geraldo Resende (PSDB) que estará em Campo Grande e Dourados no próximo dia 9 de agosto, sábado. Embora ainda não tenha definido os horários, a agenda constará da entrega do SAMU Indígena e licitação de duas Unidades Básicas de Saúde na Reserva Indígena (uma na Aldeia Jaguapiru e outra na Aldeia Bororó, em Dourados.

Em Campo Grande, a agenda do ministro constará do pagamento de um recurso no valor de R$ 8 milhões ao Hospital de Câncer Alfredo Abrão, para a compra de um acelerador linear (aparelho de radioterapia). Da mesma forma, o Ministério da Saúde ainda não definiu o horário dessas atividades.

O deputado Geraldo Resende afirma que a vinda do ministro é a concretização de um trabalho que vem sendo feito desde o ano passado, que consiste na implantação do primeiro SAMU Indígena do país na Reserva Indígena de Dourados, e na conquista de um novo aparelho de radioterapia para o serviço de oncologia em Mato Grosso do Sul.

