Dudu diz estar conversando sobre renovação no Palmeiras

O Palmeiras celebra nesta quinta-feira (3) a conquista do título brasileiro e a goleada por 4 a 0 em cima do Fortaleza. Dudu foi destaque na partida, com um gol e duas assistências.

O ídolo alviverde mal levantou sua nona taça com a camisa do clube e já pensa no futuro. O camisa 7 comentou no programa “Jogo Aberto”, da Band, sobre as negociações para renovar contrato. O atual vínculo vai até o fim de 2023.

“Sobre renovação, a gente está conversando. O Palmeiras sabe de todo o nosso desejo de ficar, de continuar fazendo história no clube. A gente tem certeza que com a presidente (Leila Pereira), com o Anderson (Barros, diretor de futebol), essa renovação vai sair em questão de tempo. Tudo que o Palmeiras pediu, a gente concordou. Agora só depende do Palmeiras”, declarou Dudu na entrevista.

O atacante também aproveitou a conversa para dar mais uma demonstração de dedicação ao clube. Mesmo com o título brasileiro já assegurado, Dudu quer participar das partidas restantes.

“Para a gente, ainda falta três jogos, a gente tem que respeitar a competição, o campeonato, então estamos sempre procurando vencer o próximo jogo. (…) Ainda tem três jogos para fazer os nossos pontos necessários, para bater a meta com o Abel”, disse.

“E para mim é ainda mais importante, estão faltando dois jogos para completar 400 com a camisa do Palmeiras”, completou Dudu.

Após mais um ano de sucesso no Palmeiras, grandes nomes do clube têm seu nome ligado à seleção brasileira. Alguns dos 55 nomes da pré-lista vazaram, mas nenhum faz parte do elenco alviverde. Dudu diz não saber se está na convocação para a Copa do Mundo.

“Como sou muito competitivo, preferia estar entre os 26. E se não estiver também, vou torcer como um grande brasileiro, um grande patriota. (…) Eu venho há sete anos mantendo um nível muito alto no Palmeiras, mas a gente respeita a opinião do treinador. A gente sabe como é a competitividade para entrar na seleção”.

Com informações da Folhapress