Quinta-feira ainda é de temperaturas mais amenas e nebulosidade em Mato Grosso do Sul

Não se descartam pancadas de chuva bem isoladas e de baixo volume em algumas regiões do MS

Nesta quinta-Feira (21), o avanço da frente fria sobre Mato Grosso do Sul ainda marca impacto nas tempeturas mais amenas em Mato Grosso do Sul.

A previsão também indica tempo mais estável nos próximos dias, porém com presença significativa de nebulosidade. Ainda

assim, não se descartam pancadas de chuva bem isoladas e de baixo volume em algumas regiões em MS.

Além disso, a grande cobertura de nuvens dificulta a elevação mais acentuada das temperaturas ao longo do dia e, apesar do frio não ser tão intenso, a atuação da massa de ar frio deve manter as temperaturas mais amenas por um período mais prolongado ao longo da semana em Mato Grosso do Sul.

Com a passagem do sistema frontal, espera-se queda nas temperaturas, especialmente em municípios do sul e extremo sul de Mato Grosso do Sul, com valores entre 7-10°C.

Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 7°C. Na segunda-feira (18), destaca-se a ocorrência de mínima invertida, condição em que a menor temperatura do dia é registrada ao longo do período, devido à entrada gradual de uma massa de ar frio.

Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 8-13°C e máximas entre

14-21°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 10-17°C e máximas entre 18-23°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 13-18°C e máximas entre 20-28°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 12-15°C e máximas entre 19-23°C.

Com informações do Cemtec.

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