Em parceria com rede de supermercados, Funsat realiza ação com mais de 50 vagas na sexta

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta sexta-feira (1), mais uma edição do Funsat em Ação, programa itinerante que promove a descentralização dos serviços prestados pela pasta, levando atendimento às sete Regiões Urbanas de Campo Grande. Desta vez, em parceria com a rede de Supermercados Pires, serão ofertadas 53 vagas em 7 (sete) funções diferentes.

A ação acontecerá das 8h às 13h no Supermercado Pires localizado na Avenida dos Cafezais, 1.341, Jardim Paulo Coelho Machado. As vagas são para atuação em 8 (oito) diferentes lojas da rede.

As vagas disponíveis são para operador de caixa (17 vagas), repositor – mercearia, hortifrúti e frios (17 vagas), atendente de padaria (2 vagas), atendente de açougue (6 vagas), desossador (1 vaga), prevenção de perdas (7 vagas) e prevenção de docas (3 vagas).

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam ao processo seletivo portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.