Feira Central de Três Lagoas recebe Ação de Combate ao Aedes Aegypti

Nesta quarta-feira, 29 de novembro, acontece o “Dia D Municipal de Combate ao Aedes aegypti” na Feira Central Turística de Três Lagoas das 18h às 21h.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com objetivo de informar e conscientizar a população de Três Lagoas. Serão realizadas ações educativas, estandes educativos, blitz, abordagem à população e distribuição de material alusivo ao tema, entre outras ações.

Vale destacar, que vários municípios têm vivenciado um cenário de aumento de casos da doença em todo o Brasil. O Ministério da Saúde já emitiu um alerta de risco de epidemia das doenças causadas pelo mosquito transmissor.

A feia central de três lagoas fica localizada na Avenida Rosário Congro, Centro da cidade.

