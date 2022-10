Em MS, 73 mil mulheres podem participar do “Caixa para Elas Empreendedoras”

As ações de atendimento podem ser solicitadas até dia 19 de novembro

A Caixa Econômica Federal, em parceria com o Sebrae, lançou o “Caixa para Elas Empreendedoras” que irá realizar atendimento personalizado a mulheres que já possuem empresas ou desejam empreender. Em Mato Grosso do Sul, o programa tem como intuito incentivar a formalização de cerca de 73 mil mulheres, segundo informações do Sebrae.

Para a proprietária da loja Única Plus, Jhenifer Quetez, 34 anos, esta é uma forma de incentivar as empresas. “Acredito que esse incentivo ajuda muito, é mais um impulso pra nós que estamos sempre lutando por um espaço no mercado, por reconhecimento, empoderamento feminino no mercado de trabalho e por independência financeira. Ter algo pensado e direcionado para nós mulheres é magnífico, vejo que estamos alcançando o que realmente queríamos”, ressalta.

A empresa surgiu em 2018, quando Jhenifer teve a necessidade de cuidar da filha e fazer o próprio horário para trabalhar. Ela começou vendendo roupas em um quarto da casa e de forma on-line, com roupas slim, mas a procura também era por roupas com numerações maiores.

“Então, comecei a procurar fábricas e fornecedores plus size. Até que comecei trabalhar com os dois públicos e as roupas menores começaram a ‘encalhar’. Decidi focar no público plus”, completa.

Segundo o superintendente-executivo de Varejo da Caixa Econômica Federal no Estado e conselheiro do Sebrae-MS, Márcio Nunes Fonseca, a iniciativa vem como suporte para possibilitar que as mulheres se estabeleçam no mundo dos negócios e garantam renda para o sustento da sua família.

“A Caixa, além de ser o banco de todos os brasileiros, passa a ser a mãe da causa feminina, atuante na prevenção, na promoção do empreendedorismo de mulheres na sociedade, no intuito de disseminar e fomentar uma cultura vencedora, ultrapassar barreiras, criar valores, dar assistência, gerar negócios e resultados, não apenas para a Caixa, mas para o empoderamento das mulheres do Brasil”, destaca o superintendente.

De acordo com a diretora técnica da instituição no Estado, Maristela França, essa parceria com a Caixa Econômica Federal traz mais uma iniciativa importante para fortalecer o público feminino. “A nossa parceria com a Caixa sempre foi forte no sentido de atender as nossas clientes com soluções bancárias e crédito e, hoje, essa é mais uma ação no contexto nacional que vem ao encontro do que essas mulheres precisam.”

Programa

O programa “Caixa pra Elas Empreendedoras” é uma forma de apoiar as mulheres empreendedoras nas fases do negócio com diversas ações diferenciadas que visam atender desde quem ainda não empreende até aquelas que querem se consolidar no mercado.

A expectativa é de que seja concedido, em âmbito nacional, até R$ 1 bilhão nessa linha de crédito com tíquete médio de R$ 1 mil, e poderá ser solicitado até dia 19 de novembro.

Dessa forma, para quem está começando e ainda não tem um negócio formalizado ou deseja ingressar no mundo do empreendedorismo, a Caixa vai liberar uma linha de crédito específica, a partir da formalização como MEI (microempreendedora individual), além da participação em capacitação concedida pelo Sebrae. Com o cumprimento desses requisitos, o empréstimo poderá ser liberado.

Empreendedoras já formalizadas e que precisam de incentivo para desenvolver seus negócios serão encaminhadas para realização de cursos específicos e podem contratar linhas de crédito que viabilizem os planos de crescimento que possuem.

Nesse estágio, há benefícios que podem ser concedidos para microempreendedoras que possuem três ou sete meses de faturamento. Por fim, há o último patamar voltado para as empreendedoras que querem expandir seu negócio e já possuem 12 meses de faturamento. Esse nível também traz oportunidades de crédito, além de cursos de capacitação voltados para a inovação.

Como participar?

Em qualquer agência da Caixa, as mulheres empreendedoras contarão com senhas específicas para atendimento negocial e consultivo a clientes pessoas físicas e jurídicas.

Funcionárias capacitadas para esse atendimento irão orientá-las, indicando os principais canais e cursos do Sebrae, além de ofertarem as soluções da Caixa em crédito e serviços bancários.

• Para orientar as mulheres empreendedoras, serão indicados os canais de atendimento do Sebrae e a trilha de formalização assistida pelo 0800 570 0800;

• Para capacitação, serão indicados os cursos on-line e por WhatsApp do Sebrae, além do direcionamento das clientes aos canais físicos e digitais do órgão;

• As mulheres poderão acessar ainda opções de crédito e serviços bancários adequados às suas necessidades, com a abertura de conta PJ, disponibilização das linhas Pronampe e Fampe, Maquininha Azulzinha, microcrédito, Antecipação de Recebíveis e Cartão de Crédito.

