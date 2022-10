Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Simpatia e boa lábia vão ajudá-la a se entender bem com as pessoas. Ao mesmo tempo, Sol e Vênus ocupam sua Casa das Alianças e garantem muito sucesso em parcerias e sociedades. Você só precisa ter jogo de cintura ao falar e defender seus objetivos para não parecer autoritária e impositiva demais. À tarde, a Lua na Casa 6 reforça sua disposição para o trabalho e você vai fechar o dia com todas as tarefas em dia. Dê atenção à saúde e marque seus exames preventivos de rotina. As paqueras vão ferver e um namoro recente tem tudo para ficar mais sério. Na união, só alegria, romantismo e sedução.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você poderá fazer um negócio bem lucrativo envolvendo um imóvel ou outro bem de família. Também pode lucrar bastante com serviços o produtos feitos em casa ou numa parceria com parentes. Quem trabalha fora terá que se empenhar bastante para aprender uma nova função. Conte com a sua experiência para dar conta das tarefas e cumprir as metas do dia. Reserve um tempo para cuidar da saúde. À tarde, tudo deve fluir melhor e com mais leveza. Sorte em jogos: faça uma fezinha. A Lua chega ao seu paraíso astral e traz novos estímulos para a paquera e o romance. Fase perfeita para namorar e beijar muito!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender de simpatia e bom papo, você vai se entender bem com todo mundo e terá uma quinta-feira muito proveitosa no trabalho. Aproveite o período da manhã para apresentar suas ideias, fazer acordos e contatos importantes, pois a comunicação vai fluir muito bem. À tarde, é a sua experiência que vai ajudá-la a se destacar. A sintonia com a família deve aumentar e você não verá a hora de voltar para casa hoje. Sucesso garantido nas paqueras e no romance. Use e abuse do seu charme para atrair e conquistar. A dois, invista no romantismo, cubra seu bem de carinho e arrase na sedução.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Questões de família terão prioridade absoluta para você nesta fase e você vai querer investir um pouco mais no seu lar, seja para deixá-lo mais bonito ou aconchegante. Você também pode ganhar dinheiro trabalhando em casa ou em parceria com os parentes. Pense naquela receita de família de sucesso ou em algo que você faz bem e que pode fazer nas horas vagas para lucrar. À tarde, a Lua vai deixá-la mais extrovertida e comunicativa, o que pode favorecer o trabalho e as relações em geral. Também vai favorecer o amor, seja para puxar papo na paquera ou dialogar e se fazer entender no romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você vai se comunicar muito bem e saberá escolher as palavras certas para convencer as pessoas do que quiser. No trabalho, isso deve ajudá-la a se relacionar melhor com as pessoas e a vender o seu peixe da melhor forma possível. O astral também é muito favorável para quem busca emprego e vai participar de alguma entrevista. Será mais fácil defender suas ideias e expor o seu potencial. À tarde, a Lua chega à Casa 2 e estimula as finanças. Fique atenta às possibilidades de aumentar seus ganhos. No amor, você vai querer mais segurança antes de se envolver: converse. Bom diálogo a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua na Casa 12 deixa você mais pensativa. Você vai querer refletir mais sobre os desafios da vida e sobre o que pode fazer para vencer as preocupações. Pode ter boas ideias para ganhar dinheiro e quitar uma dívida e contará com toda a determinação de Marte para batalhar e buscar seus objetivos. À tarde, a Lua em Virgem deve realçar todos os pontos fortes do seu signo e você terá ainda mais disciplina e responsabilidade com o trabalho. Controle bem os gastos e evite comprar coisas supérfluas. Um romance secreto ganhará mais segurança. Na união, reforce a confiança e mostre o quanto valorize seu bem.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua na Casa das Associações estimula as parcerias e você vai usar todo seu carisma para atrair aliados e fazer parcerias com os colegas. Trabalhar em equipe será muito produtivo e todos sairão ganhando. Invista nos estudos e busque cursos que possam colocá-la mais perto de atingir seus objetivos. De manhã, o clima pode ficar um pouco tenso em casa. Você terá que usar todo seu jogo de cintura para evitar conflitos e recuperar a harmonia no lar. Namoro a distância ou com alguém da turma recebe bons estímulos. A dois, busque cumplicidade e ofereça todo seu amor.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Bom dia para repensar seus objetivos de vida para reafirmar seus planos e metas mais importantes. No trabalho, você vai lutar com toda força pelo que quer e terá coragem de sobra para promover as mudanças que deseja. Mas deve manter seus planos em absoluto segredo. Tenha muito cuidado com fofocas, intrigas e trapaças. Uma boa dica para hoje é falar menos e ouvir mais. À tarde, você poderá fazer parcerias e contará com o apoio de amigos para o que precisar. Boa popularidade nas paqueras.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Aprenda tudo que puder com colegas, professores e colegas mais experientes, pois é isso que vai ajudá-la a crescer na profissional e alcançar os seus objetivos mais elevados. Os astros favorecem as parcerias e ajudarão você a encontrar bons aliados para os seus projetos. À tarde, você vai sentir um desejo ainda maior de investir na carreira e nos seus planos mais ambiciosos. Também vai se preocupar mais com a aparência: capriche no visual. Romance com alguém da turma continua estimulado. Mas você também pode se interessar por alguém influente. Romance forte e intenso, repleto de paixão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quem pensa em mudar de emprego ou em dar novos rumos à carreira terá determinação extra para isso no período da manhã. Fique atenta às oportunidades, pois pode pintar uma boa chance de promoção no trabalho e você deve estar preparada para mostrar todo o seu potencial. À tarde, você também vai mostrar mais interesse, curiosidade e disposição para aprender. Agarre qualquer chance de fazer cursos e treinamentos. Na paquera, pode se interessar por alguém de outra cidade ou país. Ou por alguém que está sempre por perto quando você precisa.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você pode aprender e evoluir muito com as parcerias que fizer nesta quinta-feira. Deve se unir aos colegas, estimular a cooperação e a troca de conhecimentos. Siga o exemplo de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Sem entusiasmo será contagiante e vai estimular todos que estiverem ao seu redor. Mudanças positivas devem começar nesta tarde. Na paquera, você não pensará duas vezes para tomar a iniciativa e chegar junto de alguém. E se a paixão for recíproca, o namoro deve evoluir rápido para algo mais sério. Quem já tem seu par vai sentir a atração aumentar e a intimidade promete ser quente.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seu trabalho vai fluir bem de manhã e as mudanças que você deseja vão acontecer sob a proteção dos benéficos Sol e Vênus. Assuntos de família também devem deslanchar bem hoje e suas atividades devem agradar a família. Pode ter alguma decepção com amigos. Relações superficiais serão rompidas, mas as relações verdadeiras sairão fortalecidas. Pode iniciar uma sociedade vantajosa à tarde. No amor, o desejo de viver algo mais sério deve aumentar. Bom momento para assumir um compromisso. O romance também receberá novos estímulos e ficará mais forte e prazeroso.

