Motociclista morre ao colidir veículo contra poste na região sul da Capital

Um motociclista de 30 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (20), ao bater a motocicleta em que conduzia contra um poste na Avenida Guaicurus, região sul de Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar que esteve no local, a vítima estava sem os documentos pessoais, por isso foi não foi possível divulgar sua identificação.

O acidente aconteceu por volta das 2h, quando o motociclista perdeu a direção do veículo em que conduzia pela Avenida Guaicurus e misteriosamente colidiu de frente contra um poste.

Equipes da Perícia Técnica e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e relataram que a vítima bateu a cabeça contra o poste, falecendo no local.

O corpo foi encaminhado ao Imol e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer.

Mortes no trânsito

O mês de outubro chegou a metade com sete mortes no trânsito da Capital. Somente na última semana, do dia 12 até este sábado (15), foram três mortes, sendo duas motociclistas e uma pedestre. Os dados são da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e leva em consideração as pessoas que morreram no local do sinistro e as que morreram num período de até 30 dias em decorrência da batida (Com informações da repórter Mylena Fraiha).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.