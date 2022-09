Em MS, 12,9 mil contribuintes caíram na malha fina

Em Mato Grosso do Sul, 12.695 mil declarações de IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) foram retidas pela malha fina da Receita Federal. Foram entregues 543 mil documentos entre o período de março e setembro, o que corresponde a 2,39% de declarações retidas.

Entre as que caíram na malha fina, 10.313 mil são de contribuintes com imposto a restituir, 2.368 mil com imposto a pagar e outros 284 com saldo zero. No Brasil foram mais de 1 milhão de declarações retidas por fatores diversos, das quais 811.782 com imposto a receber.

O restante pertence a contribuintes com imposto a pagar, ou com saldo zerado. Entre os principais motivos que geraram a pendência está a omissão de rendimentos, deduções de despesas médicas e divergências entre o valor declarado pelo contribuinte e o informado pela fonte pagadora.

De acordo com o delegado adjunto da Receita em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, o contribuinte não deve procurar o órgão para tentar resolver pendências.

“Quem teve a declaração retida não precisa procurar a Receita. Deve resolver as pendências por meio da entrega de declaração retificadora. Ele só será chamado em último caso”, reforça.

Contudo, alguns já começaram a receber correspondência da Receita. Neste mês, foi encaminhada comunicação a 444 mil declarantes. O objetivo é alertar de que este é o momento de corrigir as informações prestadas anteriormente ao órgão.

