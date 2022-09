Dia Municipal do Flashback traz show de Paulo Ricardo hoje a Campo Grande

Será realizado hoje (24), na Praça do Rádio, das 19h às 23h, o show “Rádio Pirata ao Vivo – 35 Anos”, do cantor Paulo Ricardo, ex-RPM, famosa banda de rock nacional dos anos 80, em comemoração ao Dia Municipal do Flashback, data instituída para o dia 29 de agosto. O evento de comemoração, no entanto, foi adiado para este sábado, em razão da disponibilidade da agenda do artista.

Há tempos os fãs de todas as idades pediam que Paulo Ricardo voltasse a apresentar o repertório do show histórico, lançado posteriormente em um álbum que é, até hoje, o mais vendido da história da música brasileira, ganhando os palcos em uma superprodução dirigida por Ney Matogrosso.

“Estreamos o show Rádio Pirata ao vivo na véspera do meu aniversário de 23 anos, em São Paulo, com a presença e a bênção de nosso padrinho Chacrinha, e o impacto foi imediato. As pessoas enlouqueceram com o laser e a direção precisa e sofisticada de Ney, e na semana seguinte participamos de um festival no Gigantinho, em Porto Alegre”, lembra Paulo Ricardo.

O cantor ainda relembra do sucesso que fez a versão de “London, London” – canção de Caetano Veloso – gravada pela banda, e que não estava no álbum de estúdio, entrar para o álbum gravado ao vivo.

“Em poucos meses, a música estava em primeiro lugar nas paradas de todo o Brasil, pasmem, sem que houvesse sido lançada em nenhum disco. Assim, decidimos registrar o álbum ‘Rádio Pirata ao Vivo’, gravado no Anhembi, em Sampa, mixado em Los Angeles, que permanece até hoje como o álbum mais vendido da história do Brasil, assim como a turnê, que quebrou todos os recordes dos lugares por onde passou. Foram 250 shows em 15 meses para mais de 2.500.000 pessoas.”

O show tem luz cenográfica e direção assinadas por Ney Matogrosso, com músicas do álbum de mesmo nome, gravado em 1986, quando venderam 3,7 milhões de cópias, sendo 500 mil antecipadamente, um sucesso estrondoso para aquela época.

Criação de data é pedido antigo

Para o DJ JB Viana, que também vai se apresentar hoje à noite, a criação da data será de grande valia para as pessoas que gostam de frequentar festas de flashback.

“Estava faltando mesmo um projeto onde podemos ter a garantia de que flashback é um momento de recordar as lembranças boas do passado, e não tem coisa melhor do que através das músicas. Além disso, vai dar mais suporte para os promoters e também aos DJs”, afirma.

Para Patty Araújo, cantora da Capital que vem se destacando nas vertentes do flashback, a criação da data é muito importante.

“Criar o Dia Municipal do Flashback é voltar sempre para o momento mais mágico de nossas vidas. Lá atrás realmente sentíamos a música e suas composições, realmente dançávamos muito, vivíamos e amávamos com mais entrega”, pontua.

Ela ainda fala do poder da música sobre o tempo, com influência nas gerações mais jovens.

“Cada hit se faz presente até hoje entre todos os jovens, até a minha filha de 3 anos ama a canção de Lionel Ritchie ‘All Night Long’; me pede para colocar no som do carro. Me orgulho muito de cantar flashback e em tempos de sucessos instantâneos, muitas músicas sobrevivem tempo suficiente para fazer história”, dispara.

Para Ademar Cardoso, um dos organizadores do evento, a data é um importante avanço. “Nós estamos trabalhando para sermos reconhecidos como um segmento cultural no Estado, principalmente junto ao Poder Público.”

Dia Municipal do Flashback

A organização é de uma comissão formada por representantes de grupos de passinhos de flashback, DJs, proprietários de clubes e similares que realizam festas de flashback, dançarinos independentes, locutores com programas de flashback e promoters especializados nas festas deste estilo.

A Lei nº 6.802 instituiu o Dia Municipal do Flashback em Campo Grande, e foi sancionada em 5 de abril de 2022, a partir de projeto apresentado pelo então vereador Ademir Santana.

