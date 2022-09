Sabadou com duas receitas de hambúrguer para fazer em casa

Chega o fim de semana e bate aquela vontade de comer algo diferente não é mesmo? Veja aqui duas receitas de hambúrgueres caseira e mais: uma delas é para satisfazer aquele amigo ou parente que é vegetariano e fazer sucesso com todos!

Ingredientes:

500 g de Carne moída

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

4 unidades de Pão de hambúrguer

20 g de Manteiga (1 colher de sopa)

4 fatias de Queijo cheddar

60 g de Maionese (4 colheres de sopa)

Bacon frito

Alface a gosto

Tomate a gosto

Modo de Preparo:

Pegue uma parte de carne moída (dividi a carne da receita em 4 partes de 125g) amasse um pouco nas mãos, coloque o papel manteiga cortado embaixo, em cima o molde e aperte muito bem a carne. Aperte um pouquinho o centro com o dedo para que a carne não fique levemente arredondada.

Coloque em fio de óleo em uma frigideira e deixe em fogo médio. Tempere com sal e pimenta do reino. Coloque a parte temperada para baixo. Já tempere o outro lado com sal e pimenta do reino. Não fique mexendo no hambúrguer. Depois de cerca de 2-3 minutos vire o hambúrguer e coloque a fatia de queijo. Deixe por mais 2-3 minutos (se quiser tampe a frigideira para que o queijo derreta mais rapidamente).

Sele os pães na frigideira passando um pouco de manteiga em cada parte e faça a montagem dos lanches.

Montagem:

Pão selado; Molho de sua preferência; Alface; Tomate; Hambúrguer caseiro; Mais molho de sua preferência; Bacon; Fecha com a outra parte do pão.

Hambúrguer Vegetariano

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de lentilha cozida

meia abobrinha ralada

meia xícara (chá) de cebola picada

meia xícara (chá) de cebolinha picada

1 dente de alho picado

meia xícara (chá) de Aveia Flocos Finos

1 ovo

1 colher (chá) de sal

Modo de Preparo:

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes. Modele os hambúrgueres abrindo porções na palma da mão ou com auxílio de um modelador. Coloque-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos, virando os hambúrgueres na metade do tempo. Sirva.

Você pode realizar a montagem com alface, rúcula, tomate, cebola roxa, e molhos de sua preferência.