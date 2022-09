Em expansão, MS gera 38,9 mil empregos de carteira assinada em 2022

Somente no mês passado foram 4,4 mil oportunidades

Mato Grosso do Sul gerou 4.439 vagas de empregos formais em agosto, resultado de 32.710 mil admissões e 28.721 mil desligamentos. Já no acumulado de janeiro a agosto, o Estado teve um montante de 38.967 mil oportunidades criadas.

O estoque de empregos ficou em 601.117 mil. Os dados são Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou o último relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Para o mês de agosto, o número se destaca como maior desde o primeiro ano da pandemia, quando foram contabilizadas 1.703 mil vagas, no mesmo período.

Os dados são Ministério do Trabalho e Previdência, ainda do último relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O auxiliar de escritório Alfredo Lima Ferreira, de 18 anos, é um dos que fazem parte da estatística positiva. Ele conseguiu um emprego formal, neste ano. “Já estava desanimado, pois fazia tempo que buscava por uma oportunidade”, relata o jovem.

Segundo Alfredo, ele teve a sorte de receber a indicação de um conhecido, o que possibilitou sua contratação em um escritório que administra clínicas médicas. “Fiz a entrevista e voltei para casa. No mesmo dia me ligaram; nem acreditei”, recorda, empolgado.

O setor que mais contribuiu com as novas oportunidades é o de serviços, com saldo de 1.983, seguido pela indústria, que soma 901 vagas; comércio (670); construção (577); e agropecuária (308).

Na soma de 12 meses, MS apresentou a criação de 42.455 mil postos de trabalho com Carteira de Trabalho assinada. Neste cenário, o comércio aparece com a contribuição de 17.045 mil vagas.

Municípios

No cenário regional, Campo Grande aparece com o melhor resultado no Estado, com a geração de 11.433 mil empregos com certeira registrada. Em contrapartida, conforme análise do relatório, Juti é o destaque negativo, com destituição de menos 215 empregos formais.

No ranking positivo de Mato Grosso do Sul no acumulado do ano de 2022, após a Capital, está Três Lagoas (3.49), Ribas do Rio Pardo (3.369) e Dourados (5.551). Os piores, além de Juti, foram Deodápolis (-81), Novo Horizonte do Sul (-7) e Mundo Novo (-6).

Brasil

O mês de agosto também teve um fechamento positivo para o Brasil, com a geração de 278.639 mil vagas, resultado da soma de 2.051.800 admissões ao passo que houve 1.773.161 desligamentos de vagas formais. O acumulado de 2022 até agora totaliza um saldo de 1.853.298 oportunidades.

O mês apresenta aumento de 0,66% em relação ao mês de julho, com um estoque de 42.531.653 vagas. Já o destaque ficou a cargo do setor de serviços, registrando a abertura de 141.113 novas vagas de com carteira assinada. A indústria aparece em seguida com 52.760, e em 3º vem o comércio (41.886); construção (35.156); e agropecuária (7.724).

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.