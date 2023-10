A uma semana do dia das crianças, preços de brinquedos variam em mais de 200%

De acordo com uma pesquisa feita pelo Procon do Rio de Janeiro entre os dias 25 de setembro e 02 de outubro, os brinquedos analisados apresentaram uma variação de preço de até 251% em lojas virtuais. No total, o Procon comparou os valores de 100 brinquedos em 13 sites de vendas diferentes.

Três dos sites foram notificados por irregularidades e receberam um prazo de 48h para fazer o reajuste, pois os preços informados induziam ao erro e podiam confundir os consumidores na hora da compra.

Durante as pesquisas, o Procon encontrou as maiores diferenças em um jogo, em que o aumento foi de 251% e um quebra-cabeça que a diferença chegava a 235%. A menor diferença de preços foi de 12% em um lançador de acessórios. Em produtos que tinham mais de um fornecedor, o Procon considerou o menor preço para resultados da pesquisa.

Com a aproximação do Dia das Crianças, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) prevê um aumento de 8% nas vendas online de brinquedos, em comparação a 2022. O presidente do Procon do Rio de Janeiro reforça que o orgão estará trabalhando ativamente na semana do Dia das Crianças para garantir os direitos dos consumidores e auxiliá-los a fazer compras justas: “Também manteremos a vigilância no e-commerce. Durante a semana do Dia das Crianças, faremos fiscalizações em lojas que comercializam produtos para esse público. Queremos garantir a segurança dos consumidores e orientar os fornecedores quanto às boas práticas de consumo”.

O Procon recomenda que os consumidores pesquisem bastante o preço dos itens desejados antes de comprá-los, porque, como a pesquisa mostrou, o mesmo brinquedo pode apresentar valores bem distintos em estabelecimentos diferentes. E essa dica serve tanto para quem vai comprar em lojas online quanto em lojas físicas.

Antes de adquirir o produto, o Procon alerta que o comprador deve checar se a embalagem possui o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Além de observar se o brinquedo não possui nenhuma substância que seja tóxica as crianças e se é adequada a sua faixa etária.

O Procon também alerta que os consumidores devem ficar atentos e não devem compartilhar os dados pessoais ao realizar as compras. “Não digite dados pessoais e não envie fotos por meio de links, aplicativos de mensagens, e-mails ou sites desconhecidos. Veja com outros consumidores a credibilidade do site em que fará a compra e, também, busque sites específicos para isso, como o consumidor.gov.br, recomenda a autarquia. É preciso estar atento à política de troca de cada loja, pois ela não é obrigatória.”

Mas, o arrependimento é um direito do consumidor, e este tem um prazo de até 7 dias para fazer o cancelamento da compra feita online. O pedido de cancelamento pode ser feito por meio de telefone ou pela internet.

