PRF apreende caminhão com 7 toneladas de maconha em Anaurilândia

Nesta quarta-feira (16), um caminhão foi abordado e o motorista apreendido após a PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrar sete toneladas de maconha escondidas na carreta. O caso aconteceu em Anaurilândia, cidade distante 376 quilômetros de Campo Grande.

Ainda segundo informações divulgadas pela PRF, os agentes estavam realizando ações de uma operação conjunta com a Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do Paraná.

Ao ser abordado, os policiais encontraram vários fardos de maconha, que totalizaram 7 toneladas. A operação aconteceu entre a divisa de Mato Grosso do Sul e Paraná. O suspeito informou ter adquirido os entorpecentes em Ponta Porã e tinha como destino Santa Catarina.

Tanto o autor, os entorpecentes e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Maringá.

