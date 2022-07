Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O cansaço da semana deve pesar um pouco mais neste sábado e, se você vai trabalhar, é bem provável que prefira ficar mais quietinha no seu canto. Cumpra suas tarefas com a máxima concentração para terminar logo e poder relaxar. Sol e Mercúrio estimulam a sua relação com a família e você terá enorme prazer em curtir as horas de folga junto dos parentes. Pode ter boas conversas com o pessoal de casa. No amor, você será discreta sobre suas intenções. Pode se envolver num romance secreto ou proibido. Busque mais segurança e cumplicidade com seu amor e dê cartão vermelho ao ciúme.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua na Casa 11 indica que você vai investir na realização de seus projetos para o futuro e que pode contar com o apoio dos amigos para alcançar seus ideais. Você poderá fazer parcerias muito importantes. Sol e Mercúrio se unem na Casa da Comunicação e avisam que você contará com boa lábia e muita facilidade para negociar e convencer as pessoas. Também pode aproveitar o estímulo para fazer contato com pessoas queridas e colocar a conversa em dia. Papos e encontros descontraídos vão animar as paqueras e o romance. Sinal verde para dialogar e fazer planos com seu amor. Declare o seu amor.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você vai sentir um desejo maior de se destacar no que faz e fará tudo que estiver ao seu alcance para brilhar no trabalho. Pode pintar uma chance de promoção, por isso, mostre o seu valor e deixe claro que está pronta para assumir novos desafios. O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um ótimo estímulo para você investir no trabalho. Você também pode ter boas ideias para faturar uma grana extra: aposte na criatividade. No amor, você vai querer segurança e lealdade. Dificilmente vai se interessar por aventuras ou casos passageiros. Quem já tem seu amor saberá valorizar a união.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Ótimo astral para viajar, conhecer lugares e pessoas diferentes. Não perca uma boa oportunidade de sair da rotina e respirar outros ares. A Lua também estimula os estudos, principalmente para quem se prepara para provas e concursos. No trabalho, mostre interesse e aprenda tudo que puder. Inspire-se no exemplo dos colegas mais experientes. Sol e Mercúrio em Câncer realçam todos os pontos fortes do seu signo: mostre o seu potencial. Nas paqueras, vai ser fácil encantar alguém com seu jeito carinhoso. Sintonia com amigo(a) pode virar paixão. Na união, cuide do seu bem e estimule o diálogo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Mudanças e imprevistos podem agitar o seu dia e o melhor que tem a fazer é mostrar que sabe se adaptar a qualquer situação. Encare as transformações como oportunidades e aceite novos desafios sem medo. Sol e Mercúrio na Casa 12 indicam que você deve ser discreta sobre seus projetos e objetivos. Proteja seus segredos e não revele seus planos a ninguém. A Lua realça sua sensualidade e indica uma fase bem quente na conquista. Pode se envolver com uma pessoa misteriosa ou comprometida. Na união, valorize o diálogo, compartilhe seus sonhos e fortaleça a confiança.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua estimula a cooperação e aconselha você a somar forças com os colegas pelos objetivos em comum. Também é um bom dia para quem tem uma sociedade ou planeja firmar parceria com alguém de confiança. Converse bastante para acertar os detalhes do negócio. À tarde, amigos devem entrar em contato e você vai sentir que todos querem a sua companhia. Aceite convites e aproveite as oportunidades de se enturmar com outras pessoas. Paqueras animadas, com boas chances de iniciar um romance. Na vida a dois, a Lua fortalece a união, enquanto Sol e Mercúrio deixam a relação ainda mais cúmplice.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você vai encarar seu trabalho e seus compromissos com muita disciplina e disposição. Com Sol e Mercúrio no ponto mais alto do seu Horóscopo, você vai querer o sucesso e fará o que estiver ao seu alcance para provar o seu valor. Mais ainda se estiver de olho em uma oportunidade de reconhecimento e promoção. Pode até ter a chance de conversar com os chefes e negociar algumas melhorias. Na paquera, pode se interessar por um(a) colega ou por alguém influente no seu convívio social e você usará todo seu poder de sedução para envolver o alvo. Clima sedutor também a dois.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Ótimo astral para viajar ou fazer contato com pessoas que moram em outras cidades. Se não pode sair da cidade, tente ao mesmo fazer programas diferentes, conhecer um lugar recém-inaugurado ou passear em lugares onde nunca foi. Vai ser bom respirar novos ares e conhecer gente nova, principalmente se você estiver livre e em busca de novas aventuras amorosas. O céu estimula, também, os estudos: aprenda tudo que puder. A Lua realça seu charme e estimula as paqueras. Namoro recente tem boas chances de se firmar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Marte na Casa 6 garante determinação e iniciativa de sobra para você no trabalho. Vai lutar com toda força para cumprir as tarefas e alcançar seus objetivos. E quanto mais rápido concluir o serviço, melhor, pois a Lua na Casa 4 aumentará o seu desejo de voltar para casa e curtir a companhia da família. A sintonia com os parentes será ótima e você fará tudo para demonstrar o seu carinho. Bom momento para promover mudanças no lar e no seu visual. No campo sentimental, você vai esbanjar sensualidade e vai envolver quem quiser, seja na paquera ou no romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A união faz a força e você poderá confirmar o ditado hoje no trabalho. Una-se aos colegas e lutem juntos para cumprir as tarefas e as metas em comum. Invista na cooperação e na troca de ideias, e use a criatividade para agilizar o trabalho e conseguir resultados melhores para todos. Você terá muita facilidade para conversar, negociar e fazer acordos – pode fechar bons negócios ou convencer as pessoas do que quiser. Explore essa habilidade também no campo afetivo. Puxe papo para se aproximar do alvo e, se sentir firmeza, declare-se! O romance recebe ótimas energias, muita união, diálogo e paixão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai mostrar um pique invejável no trabalho. Sol e Mercúrio garantem energia, disposição, determinação e muita criatividade para cumprir as tarefas, resolver problemas e obter bons resultados. A Lua na Casa das Posses aumenta o seu desejo de ganhar dinheiro e isso será um estímulo a mais para você mergulhar no serviço ou, quem sabe, até para arranjar um segundo emprego. Você também pode aumentar seus ganhos com algo que possa fazer em casa nas horas vagas: arregace as mangas. Pessoas conhecidas terão mais chance de ganhar seu coração na paquera. A dois, cuide do romance e do par sem cobranças.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com Sol e Mercúrio no seu paraíso astral, você vai querer se divertir e curtir apenas as coisas boas da vida. No trabalho, seu entusiasmo vai contagiar os colegas e fará tudo parecer mais fácil. Além disso, você terá ideias supercriativas, o que também ajudará a deixar o serviço mais leve e prazeroso. Quem tem filhos pode se divertir muito com eles. E quem quer engravidar pode ter boas notícias. Sinal verde para investir nas paqueras e no romance. Seu charme e carisma serão irresistíveis e você vai atrair admiradores até sem querer. Na vida a dois, fase carinhosa, romântica e repleta de sedução.