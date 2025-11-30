Comércio do setor natalino aquece com dia oficial da montagem de árvore de Natal

Lojas registram procura antecipada por decorações e aumentam a expectativa de vendas

Este domingo (29), é oficialmente o dia que muitos lares começam a montar as árvores de Natal. O Domingo do Advento como é conhecido, é uma tradição cristã que também traz resultados positivos para os comerciantes do setor de decoração natalinas. Mas mesmo antes da data o clima natalino já havia tomado conta do comércio campo-grandense.

Nas últimas semanas, o movimento se intensificou, mas, segundo lojistas, a corrida por itens decorativos começou cedo e ajudou a impulsionar as vendas desde outubro.

Na região central, a Kochi Presentes, localizada na Rua 14 de Julho, fala que o interesse dos consumidores por árvores, enfeites e linhas temáticas cresceu antes mesmo do período mais tradicional de montagem. A loja, que tem como carro-chefe os produtos natalinos durante todo o ano.

Um dos sócios da loja afirma relata que em 2025 as expectativas de vendas já foram superadas. “O movimento está bom, as pessoas começaram a procurar pelos produtos bem cedo neste ano, desde outubro já. Tem mercadoria que já acabou, pedimos novamente e acabaram de novo, está nesse ritmo. Começamos a colocar os itens deste ano desde primeiro de outubro, e desde então as pessoas têm procurado”, destacou.

Segundo ele, tanto as árvores quanto os itens decorativos têm saído com frequência. “Os produtos decorativos para árvores de Natal estão saindo bem, e as árvores também. Quem tem a tradição já comprou antes e agora vem mais a parte das decorações. Nosso estoque está bem rotativo. As vendas superaram nossas expectativas e tivemos que realizar novos pedidos direto. Já fizemos o pedido para o próximo ano para atender a demanda”.

Decoração e fila de espera antecipada

O setor tem apostado em diferenciais para atender consumidores que buscam exclusividade que inclui serviços personalizados. Há lojas que montam a decoração completa na casa do cliente, prática que também é presente na Kochi Presentes.

Segundo Rosemary, gerente do estabelecimento, o atendimento começa antes do período festivo para que eles consigam dar conta da demanda. “O nosso atendimento é antes, até pela nossa especialidade serem os produtos natalinos. Colocamos os itens em setembro, e em outubro começam as vendas. Agora quem arruma as decorações mesmo são mais as igrejas, porque hoje é o domingo do Advento. Mas nossos clientes já têm essa tradição de montar antes. ”

O serviço de montagem externa, explica, é um dos motivos para a antecipação. “A gente vai até a casa das pessoas para montar as decorações que elas escolhem. Então, desde outubro estamos fazendo esse trabalho. Se deixar tudo para agora, não dá conta de atender a todos. Por isso nossos clientes já vêm antes, para podermos organizar no tempo necessário”, finaliza.

Por Gustavo Nascimento

