Homem é morto a tiros em cruzamento do Danúbio Azul; carro tinha droga no porta-malas

A Polícia Militar investiga a morte de um homem, ainda não identificado, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. Ele foi encontrado dentro de um HB20 Sedan no cruzamento das ruas Álvares Penteado e Antônio Teodoro na tarde deste sábado. O carro, conforme as primeiras verificações dos policiais, transportava uma carga de droga no porta-malas.

Moradores da região disseram ter ouvido uma série de disparos antes de perceber a movimentação no cruzamento. Uma testemunha contou que viu dois homens fugindo de moto logo depois do ataque e que um deles tentava esconder um objeto debaixo da camiseta, possivelmente a arma usada no crime.

A dinâmica indica que o motorista foi surpreendido enquanto trafegava pela via. Os suspeitos emparelharam a moto ao lado do carro e efetuaram os tiros, estimados em cerca de dez. A vítima morreu antes da chegada do socorro.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o caso segue sob apuração para identificação dos atiradores e da relação entre o transporte da droga e a execução.

