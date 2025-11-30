Homem é encontrado morto em casa na Vila Sobrinho e causa da morte ainda é desconhecida

Corpo estava em avançado estado de decomposição. Perícia e Polícia Civil estiveram no local e investigação segue sem sinais claros de violência

Um homem de 55 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na tarde de sábado na Vila Sobrinho, em Campo Grande. O corpo estava em avançado estado de decomposição e, segundo as equipes que atenderam a ocorrência, ainda não é possível afirmar a causa da morte.

A Polícia Militar foi acionada após um familiar estranhar o desaparecimento do homem, que não era visto há alguns dias. Ao chegar ao imóvel, ele encontrou a porta fechada e precisou forçar a entrada. Ao entrar, percebeu que o morador já estava sem vida e chamou o SAMU.

A equipe médica confirmou o óbito, mas relatou que as condições do corpo impossibilitaram identificar naquele momento se havia sinais de violência. A residência estava bastante bagunçada, conforme relataram familiares à polícia, que também informaram que o homem fazia uso frequente de álcool e drogas. Ele teria sido visto pela última vez entre três e sete dias antes da descoberta do corpo.

Vizinhos informaram que não ouviam barulhos ou movimento na casa há pelo menos dois dias. A perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada e seguirá sob investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

