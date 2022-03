Abate de animais orgânicos e sustentáveis do Pantanal de MS triplicou em 2021

Com o envio de 39.762 bovinos às indústrias frigoríficas por pecuaristas pantaneiros de Mato Grosso do Sul, o abate de animais classificados como orgânicos e sustentáveis bateu recorde em 2021. O volume é 12 vezes superior ao obtido em 2019, quando 3.111 animais foram abatidos, e representa o triplo em relação a 2020.

Os dados são da ABPO (Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável) e apontam para uma maior adesão dos produtores rurais ao Programa Carne Sustentável do Pantanal, do Governo de MS, que diminui o ICMS para aqueles que optam por este modelo de produção no bioma.

O aumento tem relação direta com o Programa Carne Sustentável do Pantanal, que garante incentivos financeiros aos produtores que investem na pecuária com sustentabilidade.

O superintendente da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Rogério Beretta, confirma que o avanço dos abates tem relação direta com o Programa Carne Sustentável do Pantanal.

“Os produtores têm entendido e aderido ao programa do Governo do Estado, que oferece desconto de ICMS de 50% à produção sustentável e 67% aos orgânicos. Em 2021, a iniciativa representou cerca de R$ 120 a mais por cabeça no bolso do produtor. Essa é uma das ações que contribuem para atingirmos o status de carbono neutro nos próximos 8 anos.”, avaliou.

Instituto Taquari Vivo

Criado para contribuir com a preservação do Pantanal e melhorar a viabilidade econômica e socioambiental dos pantaneiros, o Instituto Taquari Vivo promove a articulação de iniciativas e alianças que conciliam preservação e produção no Pantanal e nos planaltos do seu entorno. Prioriza a restauração ambiental e melhoria dos sistemas pecuários, valorização de serviços ambientais e dos produtos pantaneiros.

A organização tem como foco principal a Bacia do rio Taquari, mas também vem apoiando iniciativas de produção de carne sustentável no Pantanal, projetos para obtenção de créditos de carbono e de prevenção e combate a incêndios.

Com informações da assessoria