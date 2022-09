Dólar dispara 3% e vai a R$ 5,40 diante de riscos à economia global

O dólar disparava contra real no início da tarde desta segunda-feira (26), rompendo a barreira dos R$ 5,40. A taxa de câmbio volta a refletir o ambiente mundial desfavorável ao crescimento das empresas e, consequentemente, de maior risco de desvalorização para as ações negociadas nas Bolsas de Valores. É um momento em que o mercado prefere apostar na segurança da moeda americana.

A aversão aos investimentos de risco ganhou ainda mais força na semana passada, após o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) confirmar a terceira elevação seguida de 0,75 ponto percentual no custo do crédito, sem dar sinais de que a batalha contra a inflação está perto do fim.

Às 13h45, o dólar comercial à vista avançava 3,04%, cotado a R$ 5,4080 na venda. A moeda americana também avançava contra outras divisas. O índice que compara o dólar com uma cesta de moedas da principais economias renovava a sua pontuação máxima desde 2002 nesta tarde.

Segundo Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest, declarações de representantes no Fed, nesta segunda, voltaram a subir o tom sobre a necessidade de ampliar ainda mais o custo do crédito para forçar a queda da inflação.

Susan Collins, a nova presidente do Federal Reserve de Boston, disse que está comprometida em reduzir a inflação para 2%, mesmo que isso signifique desacelerar a economia.

Com peso menor na avaliação do mercado, a chegada da última semana da campanha eleitoral no Brasil antes do primeiro turno também pode ter ampliado a percepção de investidores sobre os riscos domésticos. “Talvez por isso o real esteja caindo um pouco mais”, diz Quartaroli.

No câmbio brasileiro, o dólar comercial à vista avançou 2,64%, a R$ 5,2480 na venda. Apesar da desvantagem nesta sexta, o real ainda acumula cerca de 6% de ganhos sobre o dólar em 2022. Na comparação com as principais moedas mundiais, a americana saltou 1,5%. Isso ampliou para 18% a vantagem da divisa dos Estados Unidos sobre essa cesta de moedas neste ano.

Euro caindo

A força do dólar ainda levou o euro a renovar a sua menor cotação diária frente à divisa americana em 20 anos. A moeda comum europeia terminou o dia valendo US$ 0,9695. Dia após dia o euro vem caindo e, desde o início do ano, já perdeu mais de 14% do seu valor em relação ao dólar. No mercado de câmbio doméstico, o euro comercial subiu 1,11% frente ao real nesta sexta, cotado a R$ 5,0875.

Com informações da Folhapress, por CLAYTON CASTELANI