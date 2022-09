Receitas e despesas da Prefeitura cresceram 8,60%

Em relação ao ano anterior receitas referentes ao 2º quadrimestre de 2022 apresentaram um crescimento de 8,60% conforme anunciou a secretária municipal de Finanças e Planejamento da Prefeitura, Márcia Helena Hokama, durante prestação de contas aos vereadores. A Audiência aconteceu nesta segunda-feira (26), foi convocada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Casa de Leis, composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice), vereadora Camila Jara, vereadores Tiago Vargas e Ronilço Guerreiro

Os números apresentados mostram que as receitas do Tesouro, passaram de R$ 1.469.555.332,46 em 2021 para 1.595.980.673,44 neste ano. Já as receitas de todas as fontes também subiram: passaram de R$ 3.048.482.799,61 no 2º quadrimestre de 2021 para R$ 3.414.025.921,59 registrados no mesmo período deste ano, um aumento de 11,99%. As despesas, por outro lado, também subiram no período: no Tesouro, passaram de R$ 1.361.965.339,81 no ano passado para R$ 1.467.947.426,42, aumento de 7,78%. E em todas as fontes aumentaram 13,47%, passando de R$ 2.789.614.516,79 para R$ 3.165.245.272,14.

“Foi bom, embora sempre trago a questão de inflação, e temos que considerar. Ainda assim, com esse cenário quase pós-Covid, crescemos consideravelmente. Embora tenha também cenário de guerra, que assola o mundo todo, temos um crescimento bom em relação aos outros exercícios. A economia estava deficitária na época da Covid, e agora começamos a apresentar melhoras nas expectativas de crescimento”, analisou a secretária.

