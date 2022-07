Colisão entre veículos arrasta motocicleta por 10 metros na pista

Um mototaxista colidiu com uma motocicleta e um carro na Avenida Gury Marques, em frente a um frigorífico, na manhã desta segunda-feira (11) e acabou ferido.

De acordo com informações inicias, o mototaxista estaria fazendo uma conversão, no sentido centro bairro, quando outra moto, com dois ocupantes, passou em alta velocidade por um quebra molas, atingindo o mototaxista.

Com o impacto da batida, a segunda motocicleta foi arremessada pela pista e bateu em outro veículo que transitava mais a frente, danificando a parte traseira do carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar os atendimentos e uma Unidade de Resgate compareceu ao local para conduzir o mototaxista para unidade de saúde da região. A vítima reclamava de dores da região das costas e lombar.

As outras vítimas não tiveram ferimentos graves, apenas escoriações e também foram encaminhadas para melhor atendimento médico. Não há informações sobre o motorista do veículo atingido pela moto.

Confirma mais informações na reportagem de Fernanda Yafusso e Berlim Calderão: