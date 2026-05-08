Divergência de preços e política de troca concentram reclamações às vésperas do Dia das Mães

Procon fiscaliza cerca de 200 lojas no Centro e em shoppings da Capital até esta sexta-feira

Divergência entre o preço anunciado e o valor cobrado no caixa voltou a aparecer entre as principais reclamações de consumidores em Campo Grande a poucos dias do Dia das Mães. As dúvidas sobre troca de presentes e devoluções em compras online também cresceram neste período, segundo o Procon Municipal, que intensificou nesta semana a fiscalização no comércio da Capital.

Até esta sexta-feira (8), cerca de 200 estabelecimentos do Centro e de shoppings devem passar por vistoria. A ação tem caráter educativo e busca orientar lojistas sobre práticas abusivas, precificação e regras previstas no CDC (Código de Defesa do Consumidor), justamente no período de maior movimento para o varejo após o Natal.

De acordo com a coordenadora jurídica do Procon Municipal, Oriana Lima, os problemas relacionados à informação de preços continuam sendo os mais recorrentes nas fiscalizações realizadas antes da data. “Às vezes o comerciante coloca um preço e, na hora de passar no caixa, aparece outro”, afirmou.

As trocas também concentram parte das dúvidas recebidas pelo órgão, principalmente porque muitos consumidores ainda acreditam que o lojista é obrigado a substituir qualquer produto. Oriana explica que, nas compras presenciais, a troca sem defeito depende da política adotada pela loja. Já no comércio eletrônico, o consumidor pode desistir da compra em até sete dias após o recebimento.

As vendas por aplicativos, redes sociais e WhatsApp também passaram a concentrar parte dos atendimentos do Procon. Segundo a coordenadora, aumentaram as orientações relacionadas ao chamado direito de arrependimento, além de dúvidas sobre devoluções e prazos.

Apesar das ocorrências, o órgão afirma que o cenário encontrado neste ano foi menos problemático do que em fiscalizações anteriores. Segundo Oriana, parte das irregularidades tem sido corrigida ainda durante as visitas das equipes, após orientação aos comerciantes.

“A gente já faz esse trabalho há alguns anos antes das datas comemorativas. Hoje os comerciantes recebem a equipe de forma mais tranquila e muitos ajustes acabam sendo feitos na hora”, disse.

Fluxo nas lojas

No comércio, a expectativa é de crescimento no fluxo de consumidores até o fim de semana. Na avaliação da consultora da O Boticário, Giuliana Barbosa, o movimento no Centro aumentou nos últimos dias, principalmente pela compra de presentes.

A loja apostou em kits promocionais e combos montados para a data. Segundo a consultora, perfumes e cosméticos seguem entre os itens mais procurados pelos consumidores, movimento que acompanha levantamento do Procon sobre intenção de compra para o Dia das Mães. O segmento lidera a preferência neste ano, com 24,1% das respostas.

Entre os consumidores, a correria típica da data também já começou a gerar trocas de produtos. A aposentada Cristina Correia esteve no Centro nesta quinta-feira para substituir uma peça comprada dias antes e relata que o excesso de movimento nas lojas influencia diretamente na escolha. “Você experimenta rápido porque está cheio. Depois, em casa, percebe que não ficou bom”, contou.

Ela afirma já ter enfrentado problemas por falta de clareza nas regras de troca. Em uma das situações, só descobriu depois da compra que a loja permitia apenas uma substituição do produto. “Tem que deixar isso claro para o consumidor. A pessoa precisa saber antes de comprar”, afirmou.

O Procon Municipal reforça que, independentemente do valor do presente, é fundamental exigir a nota fiscal e verificar as políticas de troca de cada estabelecimento, que devem ser informadas de forma clara no momento da compra.

Por Djeneffer Cordoba