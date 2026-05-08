Fim de semana do Dia das Mães será marcado por grandes eventos no interior e na Capital

Programação inclui exposições, festas tradicionais, aniversários de municípios, rodeios e shows sertanejos em diversas regiões de MS

ExpoRica 2026 – Costa Rica

A cidade de Costa Rica se prepara para receber uma das maiores edições da ExpoRica 2026, entre os dias 7 e 10 de maio, no Parque de Exposições Laerte Paes Coelho. O evento, que celebra os 46 anos do município, contará com grandes atrações musicais, como a dupla Di Paullo e Paulino na sexta-feira (8) e o grupo Traia Véia no sábado (9), encerrando a programação de shows. A agenda inclui ainda a 5ª Cavalgada, no domingo (10), com saída do Clube do Laço Três Divisas em direção ao parque de exposições.

18ª Festa da Farinha – Anastácio

A 18ª Festa da Farinha será realizada nos dias 8 e 9 de maio, na Praça Arandu, em comemoração aos 61 anos de Anastácio. Com entrada gratuita, o evento valoriza a agricultura familiar e a culinária à base de mandioca, oferecendo pratos típicos como bolo de puba, tapioca e outras delícias regionais. A programação contará com shows nacionais de João Gomes e Lendas 67 na sexta-feira (8) e Luan Pereira e Loubet no sábado (9), além de atrações regionais, parque de diversões, exposição de produtos artesanais e desfile cívico, escolar e militar.

46ª EXPOCAM – Camapuã

A 46ª EXPOCAM começou ontem, (07) e segue até o dia 10 de maio no Parque de Exposições Domingos Rodrigues Ferreira, reunindo agronegócio, entretenimento e tradição regional em Camapuã. A programação inclui rodeio em touros, provas de laço comprido, leilões e palestras técnicas voltadas ao setor produtivo. Entre as atrações musicais estão os shows de Marcos & Belutti e Evandro Campos na sexta-feira (8), além de Felipe Rodrigues e do DJ Giovani Martins no sábado (9). O encerramento será no domingo (10), com finais do rodeio, premiações e baile carapé, com entrada gratuita ao público.

Sexta-feira (08)

61 anos de Rio Negro

A programação pelos 61 anos de Rio Negro já começou e segue até dia 13 de maio, reunindo celebrações religiosas, atividades cívicas e grandes shows na tradicional Festa de Nossa Senhora de Fátima. O destaque da programação será nos dias 8 e 9 de maio, na Praça Mercedes D’Ávila de Rezende, com apresentações de Rodrigo & Taiane, Loubet, Arthur Vilalva e da dupla Patrícia & Adriana na Praça Mercedes D’Ávila de Rezende. A agenda inclui ainda novenas, quermesse, apresentações culturais, cerimônia cívica com participação do Exército Brasileiro e missa em ação de graças pelo aniversário do município. Os horários e programação completa estão disponíveis no perfil da prefeitura @prefeituraderionegro.

60ª Expoagro – Dourados

A 60ª Expoagro será realizada entre os dias 8 e 17 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, palco de um dos maiores eventos agropecuários do Estado. A programação inclui rodeio nacional entre os dias 8 e 10 de maio, com entrada gratuita e etapa válida pela Liga Nacional de Rodeio e pela CNAR, além de grandes shows sertanejos. Entre as atrações confirmadas estão Bruno & Marrone no dia 14, Clayton & Romário e Felipe & Rodrigo no dia 15, além de Murilo Huff e Natanzinho Lima no dia 16, reunindo tradição, entretenimento e a força do agronegócio sul-mato-grossense.

Bell Éter canta Grandes Vozes

Bell Éter apresenta nesta sexta-feira (8), às 19h no Teatro Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200 – Centro, releituras de grandes intérpretes da música brasileira e internacional, com um repertório repleto de emoções e encontros simbólicos entre artistas de diferentes épocas. Os ingressos podem ser adquiridos na Plataforma Sympla.

23º Encontro de Cowboys – Selvíria

O 23º Encontro de Cowboys de Selvíria segue até sábado (9) no recinto do Rotary Clube, reunindo rodeios, shows e praça de alimentação em Selvíria. Na sexta-feira (8), a programação contará com mais uma etapa do rodeio e apresentações da dupla João Haroldo e Betinho e do cantor Thiago Nogueira, com participação especial de Juliano. Já no sábado (9), acontece a grande final do rodeio, seguida de show do grupo Lendas 67, queima de fogos e apresentações de Eric e Fernando, com participação de João Vítor e Léo.

Enquanto Houver Rezas

O espetáculo Enquanto Houver Rezas será apresentado no dia 8 de maio, das 19h30 às 20h30, no Teatro Aracy Balabanian, localizado na Rua 26 de Agosto, 453, em Campo Grande. A montagem acompanha a história de três gerações de mulheres (Maria, Rosa e Esperança) em uma narrativa que mistura memória, fé e saberes populares ligados às benzedeiras e à cultura de cura tradicional brasileira. Ingressos no Sympla.

Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS

A Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS começou dia 7 e segue até 9 de maio, das 17h às 22h, no Comper Itanhangá. O evento reúne apresentações culturais, gastronomia típica e exposições de diversos países, como Brasil, Bolívia, Japão, Líbano, Paraguai, entre outros, com participação de instituições sociais locais que destinam toda a renda para projetos beneficentes. A programação inclui danças, música e performances culturais ao longo dos três dias, com destaque para grupos como Studio Nidal Abdul, RKMD Taikô, Cia Embrujos de España e apresentações musicais de artistas como Renata, Fábio Kaida e Linelle Ramos.

73 anos de Terenos

As comemorações dos 73 anos de Terenos seguem até o dia 9 de maio, com uma programação especial distribuída em diferentes pontos da cidade. No dia 8 haverá atividades esportivas, de lazer e parque infantil das 9h às 17h, além de show gospel e momento de louvor às 19h todas no Parque Municipal Isaac Cardoso Filho. Já no sábado (9), a programação começa às 8h com a Ação Cidadania da FIEMS na Praça de Eventos, e encerra à noite, a partir das 20h, no Parque Municipal Isaac Cardoso Filho, com shows sertanejos de Gustavo Henrique e da dupla Bruninho & Davi.

13º Bonito Blues in Rio Verde

O evento Rota MS 080 & 13º Bonito Blues in Rio Verde será realizado entre os dias 8 e 10 de maio, em Rio Verde, com programação gratuita na Praça das Américas. A iniciativa integra mototurismo, turismo regional e apresentações musicais. No sábado (9), além de atividades de integração e almoço solidário no Balneário Pousada Pantanal, a noite terá shows das bandas Barganha’s Band, Delta Cream e Harley Queen. O encerramento ocorre no domingo (10) com o tradicional “Quebra Torto”. Ingressos pelo WhatsApp (67) 99868-3373 ou pela plataforma Sympla.

Sábado (09)

Dona Joaninha e o Eclipse Solar

O espetáculo Dona Joaninha e o Eclipse Solar será apresentado no dia 9 de maio, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200 – Centro em Campo Grande. Com encenação do Grupo Casa, o espetáculo infantil traz uma história sobre liberdade, afeto e os encontros da vida, com classificação livre. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

Road House Old Sheep

O evento Road House Old Sheep será realizado no dia 9 de maio, na Rua Jacarepaguá, 8, reunindo música, gastronomia e experiências. A programação começa às 16h, com abertura dos portões, seguida pela DJ Nathalia Albuquerque, além das apresentações da banda Bêbados Habilidosos às 18h e da banda NAIP às 20h, atração principal da noite. O evento acontece na casa do grupo Old Sheep e inclui festival de carnes, drinks e cervejas, além de espaços reservados para confraternização. Ingressos no Sympla.

Domingo (10)

44ª Festa do Peão Boiadeiro – Angélica

A 44ª Festa do Peão Boiadeiro da cidade de Angélica integra as comemorações pelos 50 anos de emancipação política do município e promete movimentar a cidade em maio. A abertura será no dia 10, com a tradicional cavalgada reunindo cavaleiros e amazonas da região, seguida de show da dupla Alex & Yvan na Praça Central. Já a programação da festa acontece entre os dias 14 e 16 de maio, com apresentações de Danilo & Davi, Rick & Renner e Rálf ao lado de Fiorella. Além dos shows, o público poderá acompanhar o tradicional rodeio em touro.

Dia das Mães no Clube Estoril

O evento de Dia das Mães no Clube Estoril, localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 Vila Giocondo Orsi, será realizado ao meio-dia, reunindo gastronomia e música ao vivo em um ambiente familiar e acolhedor em Campo Grande. A programação inclui almoço especial com galeto e acompanhamentos, além de apresentação musical da cantora Juci Ibanez, que comandará um show de samba repleto de alegria e emoção. Ingressos na plataforma Sympla.

9ª Feira Underground – MS+Underground

A 9ª Feira Underground – MS+Underground acontece no dia 10 de maio, das 16h às 22h, na Praça Cuiabá, em Campo Grande. Em edição especial dedicada ao Dia das Mães e ao Dia dos Trabalhadores, o evento gratuito reúne música independente, arte e gastronomia, com apresentações das bandas Girassol Radioativo, Sacratory, SxAxMx e Buzkashi. A programação também inclui expositores de artesanato, brechós e ações solidárias, com arrecadação de agasalhos e itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Feira da Bolívia

A programação do dia 10 de maio reúne a Feira do Vinil e a celebração especial do Dia das Mães na Praça Bolívia, no bairro Santa Fé, das 9h às 14h. O evento convida o público para um domingo de lazer com a família, reunindo vinil, moda, culinária, antiguidades e atrações culturais. A programação musical inclui apresentações de Brisa do Mato e Dayah Silva, além de atividades especiais em homenagem às mães.

Por Amanda Ferreira