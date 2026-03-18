Diesel S10 chega a R$ 7,95 no crédito e tem variação de 21,17% entre postos na Capital

Comparativo mensal aponta diferença de até 29,38% entre fevereiro e março

O litro do diesel S10 comum atingiu R$ 7,95 no pagamento no cartão de crédito em Campo Grande, conforme pesquisa divulgada pelo Procon-MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor).

O levantamento, realizado entre os dias 11 e 13 de março em 35 estabelecimentos, identificou variação de até 21,17% entre o menor e o maior preço praticado no período. O menor valor encontrado foi de R$ 6,52, também considerando as diferentes formas de pagamento.

Na simulação de abastecimento de 50 litros, a diferença entre os valores pode gerar economia de até R$ 69, dependendo do posto escolhido.

Comparativo mensal

Quando analisados os maiores valores praticados em fevereiro e março, o diesel S10 apresentou variação de 29,38% na região central, 25,66% no Anhanduizinho e 23,15% no Bandeira, indicando avanço nos preços em diferentes áreas da cidade.

O diesel S500 também apresentou oscilações relevantes dentro da pesquisa de março, com valores que chegaram a R$ 7,95 no crédito em alguns estabelecimentos e percentuais acima de 18% em determinadas regiões.

Outros combustíveis

No mesmo período, o etanol registrou majoração de 4,66% nas regiões do Prosa e Segredo. Já o valor do metro cúbico do GNV (Gás Natural Veicular) permaneceu estável, segundo o levantamento.

Foram analisados cinco combustíveis não aditivados: gasolina comum, etanol comum, diesel S500, diesel S10 e GNV, considerando pagamentos à vista e no cartão de crédito. Os preços estão sujeitos a variações conforme demanda e disponibilidade.

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