Gerson Claro reforça valorização dos servidores com entrega de uniformes na ALEMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, participou na manhã desta terça-feira (18) da entrega de uniformes para equipes da Casa de Leis, reforçando o compromisso da atual gestão com a valorização dos servidores.

A ação, conduzida pela Mesa Diretora, realizou a entrega de 115 uniformes destinados às equipes de segurança, cerimonial, garçons e servidores da copa. Para Gerson, a iniciativa vai além da padronização visual e representa respeito e reconhecimento a quem contribui diariamente para o funcionamento da Assembleia.

“Estamos garantindo um padrão adequado para que nossos servidores possam receber bem a população de Mato Grosso do Sul. Em nome da Mesa Diretora, agradeço o trabalho de cada um e reforço que seguimos comprometidos em promover dignidade e parceria. Os mandatos passam, mas os servidores permanecem, sustentando o dia a dia da instituição”, destacou o presidente.

Também participaram da entrega, o 1º secretário da ALEMS, deputado Paulo Correa e o vice-presidente, deputado Renato Câmara.

A entrega dos uniformes integra um conjunto de ações da atual gestão voltadas à qualificação, reconhecimento e melhores condições de trabalho para os servidores da Assembleia Legislativa.

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