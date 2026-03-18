Suspeito de violência doméstica é preso em Ribas do Rio Pardo

Homem de 35 anos foi localizado na área urbana e não apresentou resistência quando foi capturado

Na manhã desta terça-feira (18), um homem de 35 anos foi preso suspeito de envolvimento em um caso de violência domésticaem Ribas do Rio Pardo.

A ação foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que cumpriu mandado de prisão preventiva contra o investigado. Ele foi localizado na zona urbana do município e não apresentou resistência durante a abordagem.

A medida foi solicitada no decorrer das investigações, que apuram crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

O mandado foi expedido pela Justiça local. Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais, permanecendo à disposição do Judiciário.

Casos de violência doméstica podem ser denunciados diretamente nas delegacias ou por meio dos canais oficiais, como o 180 e o 190.

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