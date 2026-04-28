Após temporal, equipes da Sisep realizam limpeza e remoção de árvores em Campo Grande

Equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) começaram ainda nas primeiras horas desta terça-feira (28) os trabalhos de limpeza, manutenção e desobstrução de vias em Campo Grande, após a forte chuva registrada ontem (27).

Segundo a prefeitura, o volume acumulado chegou a 64 milímetros e provocou queda de árvores, acúmulo de resíduos e transtornos em diferentes regiões da cidade.

Na Rua José Antônio, no Bairro São Francisco, uma árvore de grande porte caiu sobre a pista e precisou ser removida com apoio de máquinas e caminhões para liberação do trânsito. Situação semelhante ocorreu na Avenida Tiradentes, no Bairro Amambaí, onde galhos e troncos também bloquearam parte da via.

As equipes atuaram ainda na retirada de árvores na Rua Urano, na Vila Planalto, e na Rua Raul Pires Barbosa, na Chácara Cachoeira. Neste último caso, foi necessário o uso de guincho para remover o tronco.

Além da retirada de árvores, os serviços de drenagem e limpeza foram intensificados em diversos bairros. No Nova Campo Grande, houve reparos em poços de visita. Já no Jardim Tijuca, equipes fizeram limpeza, manutenção e troca de grelhas em bocas de lobo.

Na Avenida Gunter Hans, a retirada de lixo acumulado foi realizada para evitar entupimentos no sistema de drenagem e novos alagamentos.

Em ruas pavimentadas, como a Saint Romain, também no Jardim Tijuca, foi necessária limpeza mecanizada para retirada de terra, pedras e resíduos carregados pela enxurrada.

Segundo a Sisep, os trabalhos seguem ao longo do dia para garantir segurança no trânsito e minimizar os impactos causados pelo temporal.