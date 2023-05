Com mais de 2 mil animais em abrigos e Ongs, Feira de Adoção busca novos lares para animais na Capital

Para quem está pensando em adotar um animalzinho em Campo Grande, será realizada no próximo sábado (27) uma feira de adoção no Comper Itanhangá. Serão mais de 60 animais disponíveis para adoção, entre filhotes e adultos, de cães e gatos. Todos os animais presentes na feira foram resgatados.

No dia da feira de adoção também será realizada microchipagem, vacinação antirrábica, atendimento clinico veterinário e vermifugação. Além disso, todos os animais com idade adequada já foram castrados e os que ainda não realizaram o procedimento, terão castração garantida.

Segundo o organizador do evento e membro do Grupo de Apoio ao Animais Resgatados, Bruno Nóbrega, é importante destacar que a maioria dos animais da feira foram abandonados em vias públicas, ou retirados de tutores que praticavam maus-tratos, portanto, é de extrema importância a adoção responsável.

“Eles carecem de muito carinho, então, até mesmo antes de adotar, a gente bate um papo com a pessoa, vê se o estilo de vida casa com o estilo de vida do animalzinho, porque se a pessoa trabalha o dia inteiro e não tem tempo de dar uma atenção, cuidado necessário para esse pet, a gente já não indica estar adotando”.

Ele ainda reforça que a população precisa se conscientizar no momento de “compra” de animais, optando sempre pela adoção. “Lembrando que é preciso estar com a carteira de identidade e com comprovante de residência. Então, até para quem quer comprar futuramente, tenha essa consciência de estar adotando, de desafogar as ONGs, é muito importante arrumar um lar responsável para os pets”.

Abandono

De acordo com levantamento realizado entre abril e agosto de 2022 pela Comissão de Defesa dos Direitos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MS, a Capital tem aproximadamente 2.815 animais em abrigos independentes e ONGs, todos oriundos de abandono e maus-tratos, evidenciando a problemática existente decorrente da omissão do município em adotar política de acolhimento e proteção.

Especialistas alegam que uma das principais formas de evitar a superpopulação é a castração. A castração é um procedimento cirúrgico que implica na remoção do útero e ovários em fêmeas (ovariohisterectomia), e a retirada dos testículos em machos (orquiectomia). A medida agrega diversas vantagens, como evitar a reprodução desordenada dos pets e a prevenção à ocorrência de doenças, como tumores no aparelho reprodutivo, preservando a saúde do animal. Além disso, a castração é uma questão de saúde pública, pois auxilia no combate das zoonoses, como a leishmaniose.

Maus tratos a animais

Maus tratos são atos ou omissões que provoquem dor ou sofrimento desnecessários aos animais. A prática é considerada crime e a denúncia é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal nº 9.605, de 12/02/98 e pela Constituição Federal Brasileira, de 05/10/88.

Caso você presencie mais tratos a animais de qualquer espécie, seja doméstico, domesticado, silvestre ou exótico – como envenenamento, mutilação, agressão, rinhas etc – vá a delegacia de polícia mais próxima para lavrar o Boletim de Ocorrências (BO), ou faça a denúncia na Delegacia Estadual de Crimes contra o Meio Ambiente.

Onde denunciar

Delegacias de polícia – O boletim de ocorrência pode ser registrado em qualquer delegacia de polícia, inclusive eletronicamente, haja vista que muitas delegacias já dispõem do serviço de registro em seus sites. Alguns municípios e estados possuem, inclusive, delegacias especializadas em meio ambiente ou na defesa animal, como é o caso do município de Campo Grande em que as denúncias devem ser feitas à DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) através do telefone (67) 3325-2567 / 3382-9271 ou diretamente pelo endereço Rua Sete de Setembro, nº 2.421 – Centro. Em caso de dúvidas pode-se entrar em contato por meio do e-mail [email protected].

Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande – MS – É possível realizar denúncias através do telefone (67) 3313-5000 / (67) 3313-5001 todos os dias e durante até às 21:00 durante a semana, sábado, domingo e feriado das 07:00 às 22:00. Ouvidoria SUS (67) 3314-9955 em horário de expediente da prefeitura. E também as denúncias podem ser realizadas de forma presencial na própria sede do Centro de Controle de Zoonoses.

Ministério Público – A denúncia de prática maus-tratos contra animais pode ser feita diretamente ao Ministério Público, que tem autoridade para propor ação contra os que desrespeitam a Lei de Crimes Ambientais. O registro pode ser feito pelo site do Ministério Público Federal ou pelas ouvidorias dos Ministérios Públicos estaduais.

PMA (Polícia Militar Ambiental: também é possível realizar denúncias por meio da polícia militar ambiental, no telefone (67) 3357 1500.

Serviço

A Feira de Adoção será realizada no próximo sábado (27), no Comper Itanhangá, na Rua Ricardo Brandão, 700, bairro Itanhangá Park, das 9h às 12h. Quem quiser adotar precisa estar com RG e comprovante de residência em mãos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.