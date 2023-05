Marcus D’Almeida conquista ouro na Copa do Mundo de Tiro com Arco

O arqueiro carioca Marcus Vinicius D’Almeida, demonstrou seu talento e determinação ao conquistar a medalha de ouro na etapa de Xangai, na China, da copa do mundo de tiro com o arco. O brasileiro de 25 anos enfrentou adversários de alto nível, incluindo o renomado sul-coreano Oh Jin-Hyek, campeão olímpico em 2012, nos jogos de Londres.

No tiro com arco, cada atleta dispara três flechas por set, podendo acumular até 30 pontos parciais, dependendo do local onde as flechas atingem o alvo. O competidor com a melhor pontuação vence o set e marca dois pontos na partida. Em caso de empate, cada arqueiro ganha um ponto.

Na final do campeonato neste ultimo domingo, Marcus venceu os dois primeiros sets, abrindo uma vantagem de 4 a 0. No entanto, Jin-Hyek, reagiu e conquistou os dois sets seguintes, empatando o confronto em 4 a 4. Na rodada decisiva, o brasileiro mostrou sua eficiência, marcando 28 pontos contra 26 de Jin-Hyek, encerrando a disputa com a vitória por 6 a 4.

O atleta relatou para o site da World Archery, Federação Internacional da modalidade, que foi uma partida desafiadora, com muitas dificuldades em se manter estável durante toda a competição. Devido aos desafios que enfrentou, está feliz por conquistar a medalha e destacou que quer permanecer no topo do ranking mundial.

Para alcançar o título em Xangai, Marcus teve que enfrentar cinco adversários. Antes da final contra Jin-Hyek, o brasileiro superou o iraniano Reza Shabani (7 a 3), o mexicano Caleb Urbina (6 a 0), o japonês Saito Fumiya (6 a 2), o francês Baptiste Addis (6 a 0) e o chinês Li Zhongyuan (7 a 3).

A vitória na China garantiu a participação de Marcus na etapa final da Copa do Mundo, agendada para os dias 9 e 10 de setembro, em Hermosillo, no México. No ano passado, o arqueiro brasileiro terminou em quinto lugar na disputa realizada em Tlaxcala, também no México.

Vice- campeão mundial em 2021, em Yankton, nos Estados Unidos, Marcus alcançou o topo da copa do mundo pela segunda vez. Em 2020, o atleta do rio de janeiro conquistou a etapa de Paris, na frança, superando na final outro competidor sul-coreano, Kim Je Deok, que obteve dois ouros nos jogos olímpicos de Tóquio.

Confira o conjunto de tiros ao alvo que levou Marcus á medalhar na competição:

An impeccable set from the world number one. 🇧🇷🔥#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/OdSg0Fyc2x — World Archery (@worldarchery) May 22, 2023

