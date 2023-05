Tempo seco continua com previsão de chuvas significativas a partir do dia 27 em MS

A previsão para a semana, entre segunda (22) a quinta-feira (25) é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de uma massa de ar que favorece o tempo seco no estado do Mato Grosso do Sul.

Porém, durante a segunda-feira podem ocorrer pancadas de chuvas bem isoladas no sul/sudoeste do estado. Há previsão para mudanças no tempo com probabilidade para chuvas significativas e tempestades a partir do dia 27 de maio de 2023.

São previstas temperaturas mínimas entre 15-18°C e as máximas atingem até 30°C para a região sul. Para a região norte do estado, esperam-se mínimas entre 15-19°C e máximas de até 34°C.

Em Campo Grande, mínima entre 18-20°C e máxima de 30°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Além disso, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%, com destaque para a região centro-norte do estado. Devido às condições de tempo seco recomenda-se que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e beba bastante líquido.

Inverno

O estudo elaborado pelos técnicos do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), aponta que o próximo trimestre deve apresentar temperaturas e índice de chuvas acima da média histórica em Mato Grosso do Sul. O que provoca essas alterações no tempo é um fenômeno conhecido por El Niño, que consiste no aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico.