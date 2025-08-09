Dia dos Pais: comer fora deve movimentar bares e restaurantes com cardápios especiais; veja opções

Programações incluem costela no tambor, ambiente temático e até estúdio de fotos

Em Campo Grande, o Dia dos Pais deste domingo (10) promete ser celebrado não apenas com abraços e presentes, mas também com fumaça no ar, sons de violão e o burburinho de famílias reunidas em volta da mesa. De churrascos ao ar livre a cortes nobres servidos no salão, restaurantes e casas especializadas transformam a data em um banquete de memórias.

No Vera’s Bar, na Avenida Bom Pastor, 154, a cena é inédita: pela primeira vez, a casa abrirá num domingo para o almoço de Dia dos Pais. E não será qualquer almoço. “Queremos que eles desfrutem de um momento especial, descontraído e saboroso, sem se preocupar com o trabalho de preparar o churrasco em casa”, conta a proprietária Vera Lúcia Britez.

No cardápio, costela no tambor, outros cortes assados e acompanhamentos tradicionais como arroz, vinagrete, maionese, farofa, saladas e sobremesa, a R$ 69,90 por pessoa. As reservas já garantem um salão movimentado, mesmo sem a expectativa de bater o público do Dia das Mães.

Já na Fazenda Churrascada, o domingo começa com um brinde. Cada pai será recebido com um drink especial da Jack Daniel’s e convidado a registrar o momento em uma cabine de fotos. No cardápio, um corte exclusivo para a data: Assado de Tiras com batata frita, salada e arroz.

Música ao vivo, chope gelado e uma área kids completam o cenário para cerca de 700 pessoas. “O Dia dos Pais é a oportunidade de criar experiências inesquecíveis ao redor da mesa”, resume o subgerente Alberto Puleo.

Na Costhelaria Churrascaria e Restaurante, o espetáculo começa no fogo: 12 costelas de pé girando lentamente, prontas para fotos e olhares admirados. No rodízio, cortes nobres como Bife Ancho, cordeiro e assado de tiras Angus dividem espaço com um buffet de pratos quentes e saladas.

“Essas datas pedem afeto, risadas e momentos de conexão, e nosso ambiente propicia isso”, diz Aliene Rubini, sócia-proprietária, que espera cerca de 200 pais com suas famílias.

O Dois Amores Garden, na Av. Tamandaré, aposta no formato festa. Buffet livre com churrasco, sobremesas, música sertaneja ao vivo e brinquedoteca vão animar as cerca de 300 pessoas esperadas.

“A ideia é celebrar juntos, com boa comida, música e diversão em um ambiente acolhedor e familiar”, diz a sócia diretora, Ana Carolina Rossi. Os convites custam R$ 120 por pessoa e R$ 100 para grupos.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram