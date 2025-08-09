Cesta Básica: Campo-grandense está pagando R$ 7,00 mais barato no arroz e feijão

Média de preço do arroz caiu de R$ 23,58 para R$ 17,03 comparado ao início do ano

Queda de preço sempre é positiva para o bolso do consumidor. Principalmente, quando essa redução se trata dos principais alimentos no prato: o arroz e feijão. No início do ano, o campo-grandense gastava em média R$ 29,04 na compra de um pacote de arroz (5 kg) e um quilo de feijão. Na pesquisa desta semana realizada pelo jornal O Estado, a média de preço pago nos dois itens caiu para R$ 22,18, representando uma economia de quase R$ 7,00.

Para o levantamento, a reportagem visitou seis supermercados da cidade nessa sexta-feira (8). O preço mínimo encontrado para o arroz custava R$ 14,89 e R$ 21,90 valor máximo. Em comparação ao primeiro mês de 2025, o preço do alimento chegou a custar entre R$ 21,79 e R$ 27,85. Considerando os preços mínimos, de janeiro e agosto, a redução foi de 46,33%.

Nessa semana o consumidor precisou desembolsar R$ 5,15 em média para adquirir o pacote de feijão (Bem-Te-Vi). Os valores localizados nas prateleiras dos supermercados custavam entre R$ 4,59 e R$ 5,99. O óleo de cozinha é vendido entre R$ 6,39 e R$ 6,99, enquanto o açúcar custa em torno dos R$ 5,29 e R$ 7,69. Apontado como um dos produtos que mais tem encarecido a cesta básica, o café nesta semana custa em média R$ 35,89, sendo vendido entre R$ 29,85 e R$ 34,60.

O preço do achocolatado em pó, tem assustado o consumidor nas compras de mercado. Nessa semana o item chegou a ser vendido por R$ 13,99 em dois dos seis estabelecimentos visitados. A diferença de preço entre os comércios para o mesmo produto também chama atenção com 59,16% de variação no valor, em outro supermercado o item custava R$ 8,79. Para a pesquisa foram mapeados o preço do Nescau de 370g.

Hortifruti

Com o quilo do alho custando cerca de R$ 30, a cebola foi o item que “salvou” a seção de hortifruti desta semana. Sendo repassada para o consumidor por R$ 1,99 em dois dos seis supermercados visitados. O preço mais caro que atingiu a cebola foi de R$ 3,29, já do alho foi de R$ 39,90 e o preço mínimo de R$ 26,90.

A batata inglesa foi vendida em torno de R$ 3,70, nesta semana, custando entre R$ 2,99 e R$ 4,59, resultando em uma diferença de 53,51%. O quilo do tomate segue pressionando o orçamento do campo-grandense nessa segunda semana de agosto, chegando a ser vendido por R$ 9,29. O custo médio do alimento, considerando os comércios, é de R$ 6,43. O preço mais em conta encontrado pela reportagem foi de R$ 4,99. (Veja tabela de preços)

Por Suzi Jarde

