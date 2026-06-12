Dia dos Namorados impulsiona procura por salões de beleza e barbearias na Capital

Em busca do visual perfeito, Campo-grandenses procura por manicure, maquiagem e cortes

Dia dos Namorados aquece o movimento em salões de beleza e barbearias de Campo Grande. Ás vesperas da data, o que se observou foi homens e mulheres investindo nos serviços de estética e autocuidado para celebrar o momento, movimentando um setor que também se beneficia do aumento dos gastos típicos do período.

Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae/MS, o Dia dos Namorados deve movimentar cerca de R$ 134 milhões na economia de Campo Grande neste ano. O valor engloba despesas com presentes, alimentação, lazer e serviços, incluindo os segmentos de beleza e estética.

Nas barbearias, a procura aumenta principalmente entre os homens que desejam renovar o visual para encontros e comemorações. Proprietário da Barbearia Mr. Duarte e atuando no mercado desde 2013, Fernando Duarte afirma que a data está entre as mais importantes para o setor.

“Dia dos Namorados e Dia dos Pais são datas que têm uma procura maior. O homem quer estar bem apresentado e acaba investindo mais na própria imagem”, explica.

Para atender à demanda, a barbearia trabalha com um sistema de agendamento antecipado por aplicativo, permitindo que os clientes reservem horários com até uma semana de antecedência.

“Nossa agenda costuma lotar porque os clientes já têm o hábito de se programar. Os atrasadinhos acabam encontrando mais dificuldade para conseguir horário, embora a gente tente fazer alguns encaixes quando surgem cancelamentos”, comenta.

Fernando destaca que o comportamento do público masculino mudou nos últimos anos. Além do tradicional corte de cabelo e barba, cresce a procura por procedimentos voltados ao bem-estar e à estética.

“Hoje o homem está mais exigente com a própria imagem. Além do corte e da barba, aumentou a procura por hidratação capilar, limpeza de pele, limpeza nasal com cera, selagem e até manicure. Esses serviços têm uma procura maior em datas especiais como o Dia dos Namorados”, afirma.

Nos salões de beleza, o cenário é semelhante. Proprietária do Art Salon, Patrícia Bogado relata que a procura cresceu significativamente na semana da data comemorativa. Para aproveitar o período, o estabelecimento lançou um combo especial voltado para o Dia dos Namorados.

“O mais interessante é que muitos clientes estão agendando os serviços para um dia antes ou um dia depois da data. Elas comentam que os restaurantes e locais costumam ficar muito cheios no dia 12 e preferem comemorar em datas próximas. Então aproveitam para fazer cabelo, maquiagem e unhas e já saem prontas do salão”, conta.

O aumento da movimentação exigiu reforço na equipe. Embora não tenha sido necessário ampliar o horário de funcionamento, o salão contrata assistentes freelancers para agilizar os atendimentos.

“Tivemos que reforçar a equipe para dar conta da demanda, principalmente nos serviços de cabelo e penteado. Foi necessário trazer assistentes para ajudar nas produções”, explica.

Atendimento

Entre os serviços mais procurados estão manicure, pedicure, maquiagem, escova, hidratação e penteados. “As mulheres querem estar com o cabelo bonito, unhas feitas e maquiagem pronta para a ocasião. Dependendo da programação, algumas optam por uma produção mais elaborada, mas o que mais sai é o combo de unha, maquiagem e cabelo”, afirma Patrícia.

Segundo ela, o crescimento da procura também reflete uma mudança de comportamento das consumidoras. “O autocuidado tem aumentado muito. Não acontece apenas nas datas comemorativas. As mulheres estão procurando os salões com mais frequência ao longo do ano, principalmente para fazer cabelo e unhas. Em relação aos anos anteriores, a procura cresceu bastante”, avalia.

Outra tendência observada pelo salão é a participação dos próprios namorados na busca por presentes ligados à beleza e ao bem-estar. “Muitos procuram o salão para comprar gift cards para as namoradas. É uma forma de presentear e proporcionar um momento de autocuidado”, destaca.

Apesar do bom movimento, Patrícia observa que o Dia dos Namorados ainda fica atrás de outras datas tradicionais para o setor. “É uma data muito boa para os salões, mas ainda não se compara ao Dia das Mães e ao período de fim de ano, que costumam gerar uma procura ainda maior”, afirma.

Mesmo assim, a empresária ressalta que ações promocionais voltadas à data já se tornaram tradição no segmento.

“Dia dos Namorados, Dia das Mães e Carnaval são períodos em que sempre fazemos alguma ação especial. São datas que naturalmente atraem clientes, mas as campanhas ajudam a tornar a experiência mais atrativa.”

O cenário confirma uma tendência observada no mercado da beleza: o autocuidado passou a fazer parte das celebrações. Mais do que presentes e jantares, homens e mulheres estão reservando parte do orçamento para investir na própria aparência e autoestima, impulsionando o faturamento de salões e barbearias durante uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro.

Por Ian Netto

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