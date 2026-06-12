Obra na Ernesto Geisel terá investimento de R$ 4,8 milhões

A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 4,8 milhões na recuperação funcional do pavimento asfáltico da Avenida Presidente Ernesto Geisel, uma das principais vias de ligação da Capital. O contrato para execução da obra foi publicado no Diogrande nº 8.351, desta quinta-feira (11).

A intervenção será realizada no trecho compreendido entre a Rua do Aquário e a Rua Pirituba, na margem direita do córrego, e entre a Rua do Aquário e a Avenida Manoel da Costa Lima, na margem esquerda. Os serviços serão executados pela empresa Titanium Construções e Pavimentação Ltda., vencedora do Pregão Eletrônico nº 035/2026.

A obra tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e proporcionar mais conforto para motoristas, motociclistas, ciclistas e usuários do transporte coletivo que utilizam diariamente a região.

O prazo de execução dos serviços será de até 90 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. Os recursos são provenientes do Tesouro Municipal e de convênio firmado por meio do Contrato de Repasse nº 940246/2022, destinado à requalificação de vias urbanas em Campo Grande.

A recuperação da Avenida Ernesto Geisel representa um importante avanço para a mobilidade urbana da Capital. Além de melhorar a trafegabilidade em uma das principais vias da cidade, a obra beneficiará diretamente moradores de diversos bairros, como Aero Rancho, União e outras regiões atendidas pelo corredor viário, contribuindo para reduzir pontos de congestionamento, especialmente nos horários de maior movimento.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância do investimento para a infraestrutura urbana da cidade. “Estamos realizando mais um investimento estratégico para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. A Avenida Ernesto Geisel é uma via fundamental para a integração entre diferentes regiões de

Campo Grande e recebe um grande fluxo de veículos diariamente. Com essa recuperação, o trânsito vai ganhar mais segurança, conforto e fluidez, garantindo uma infraestrutura mais eficiente para quem vive e trabalha na nossa cidade”, afirmou a prefeita.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Prefeitura voltadas à manutenção e modernização da malha viária, promovendo mais segurança, acessibilidade e desenvolvimento para Campo Grande.

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