Dia do empreendedorismo feminino será comemorado sábado

No próximo sábado (19), é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. A data foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 2014. A intenção é, com a data, atrair atenção mundial para o impacto econômico e social do movimento, fortalecendo o protagonismo feminino.

Em Mato Grosso do Sul, são 136 mil mulheres que conduzem o próprio negócio. O dado é do PNADC (Plano Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) de 2019, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa também mostrou que, entre os principais motivos que levaram estas mulheres a empreender, estão: possibilidade de renda, vontade/sonho e conciliar o trabalho com a família. Entre as mulheres empreendedoras, 36,5% são responsáveis pela renda principal da família e 67,9% têm outras fontes de renda além do negócio.

Segundo o Sebrae-MS, 73 mil mulheres no Estado já são microempreendedoras. Pesquisa realizada pelo IPF (Instituto de Pesquisa Fecomércio), Fecomércio MS e Sebrae-MS, em outubro de 2019, identificou o perfil da mulher empreendedora sul-mato-grossense. Segundo o levantamento, 80,6% das mulheres empreendedoras têm filhos e 70,8% são casadas ou vivem em uma união estável.

