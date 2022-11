Batida com tombamento interdita rua de acesso a Avenida Bandeirantes

Uma batida de trânsito na tarde desta quinta-feira (17), fez com que uma caminhonete S-10, cinza, tombasse após ter colidido com um VW Fox, cinza, no cruzamento entre a Rua Alexandre Fleming com a Rua Dr. Mario Quintanilha, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, a condutora do VW Fox seguia pela Alexandre Fleming, que tem a preferencial, quando o condutor da S-10 que, um homem, seguindo Rua Dr. Mario Quintanilha, ultrapassou a preferencial ocasionado a colisão.

No local, não precisou que a polícia e nem Corpo de Bombeiros fossem acionados. Por sorte, as vítimas não sofreram sequer um arranhão. Apenas o caminhão guincho se deslocou até o endereço para desvirar e fazer a retirada da caminhonete.

Por fim, as vítimas foram orientadas a registrarem um boletim de ocorrência online.

Com informações do repórter Marcos Maluf