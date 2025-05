Dia das Mães deve render até 20% a mais no caixa de bares e restaurantes

Estabelecimentos apostam em cardápios especiais, música ao vivo e clima afetivo para atrair o público

Impulsionados pela busca por momentos afetivos e pelas boas expectativas de consumo para a segunda melhor data do calendário do setor, bares e restaurantes se preparam para um Dia das Mães de casa cheia e faturamento superior ao de 2024. Pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) aponta que 78% dos estabelecimentos esperam crescimento na receita em 2025 na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em Campo Grande, o Vera’s Bar é um dos locais que aposta no movimento. A proprietária, Vera, relata que a casa abrirá excepcionalmente para o almoço de domingo, das 11h às 17h, com cardápio especial e música ao vivo. “Teremos um cardápio diferenciado, com carnes, massas e saladas, diferente das porções que costumamos servir. Haverá duas modalidades de prato: self-service a R$ 75,90 e por peso a R$ 110,90 o quilo”, detalha.

A expectativa é de crescimento de pelo menos 20% no faturamento do Vera’s Bar em relação ao Dia das Mães de 2024. Vera destaca que, apesar das dificuldades econômicas enfrentadas pelo setor, o primeiro semestre tem mostrado sinais positivos. “Mesmo com os desafios do dia a dia, as pessoas estão procurando criar memórias juntas. Datas como o Dia das Mães são oportunidades importantes para o setor”, observa.

A percepção local acompanha a tendência nacional. Segundo a Abrasel, 8% dos empresários projetam aumento entre 21% e 30%, e outros 8% estimam alta superior a 30%. Ainda assim, 14% esperam repetir os resultados do ano passado, enquanto 4% preveem queda.

Em nota enviada ao O Estado, o presidente da Abrasel em Mato Grosso do Sul, João Francisco Denardi, explica que os dados da pesquisa nacional refletem também a realidade regional. “Os empresários estão otimistas com a data, muitos se preparando por meio de cardápio especial, contratação de mão de obra temporária, além de estrutura como tendas, atrações musicais e apoio na fila de espera para receber as famílias”, aponta.

Segundo ele, embora ainda não haja um recorte específico para Mato Grosso do Sul, a tendência é de crescimento nas vendas no Estado. Em 2024, 30% dos estabelecimentos operaram no prejuízo em fevereiro. Em março, o índice caiu para 22%, o que mostra uma recuperação gradual.

Ainda assim, o setor enfrenta dificuldades como a escassez de mão de obra e o impacto da inflação. “A contratação é um dos principais desafios. A Abrasel tem tratado a questão junto a parceiros como Senac, Sebrae e Funtrab, para qualificar trabalhadores e suprir a demanda. Além disso, muitos empresários não conseguem repassar os aumentos de custos aos consumidores”, observa Denardi.

A pesquisa revela ainda que apenas 38% dos estabelecimentos conseguiram reajustar os preços de acordo com a inflação acumulada de 5,48% entre abril de 2024 e março de 2025. Outros 33% não fizeram nenhum reajuste, enquanto 21% aplicaram aumentos abaixo da inflação. Apenas 8% conseguiram elevar os preços acima do índice.

Apesar das dificuldades, a expectativa é positiva. O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o setor de alimentação fora do lar, ficando atrás apenas do Dia dos Namorados. Segundo a Abrasel, em 2025, a entidade pretende estender as ações promocionais para uma “Semana dos Namorados”, de forma a ampliar o impacto no faturamento das empresas.

