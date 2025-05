Homem é preso após fingir interdição de banheiro para filmar clientes em atacadista de Dourados

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã de sábado (3), acusado de importunação sexual dentro de um banheiro masculino em um atacadista da cidade. O caso aconteceu na cidade de Dourados, diatante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações, ele usava uma folha de papel com a frase “banheiro interditado” para bloquear a entrada de um dos banheiros. Depois, trancava-se no local e esperava que outros clientes utilizassem o box ao lado para então começar a filmar.

A atitude levantou suspeitas após funcionários do mercado receberem denúncias de que ele estaria repetindo o comportamento no local. Ao verificarem, encontraram o homem novamente no banheiro com a mesma falsa placa de interdição.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi preso em flagrante. Ele foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por importunação sexual. O homem permanece detido e está à disposição da Justiça.

