Mulher é agredida por companheiro após discussão por ciúmes em Dourados

Na manhã deste domingo (4), uma mulher de 35 anos foi vítima de agressão dentro de casa, no bairro Canaã II, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu após uma briga motivada por ciúmes, segundo informou a vítima à polícia. Ela contou que estava na casa da enteada, junto com o companheiro e outras pessoas, onde todos consumiam bebidas alcoólicas. Durante o encontro, o homem iniciou uma discussão, que continuou quando o casal voltou para casa. Já na residência, o comportamento do agressor piorou. A mulher relatou que ele apertou seu pescoço e, em seguida, arremessou um bloco de concreto contra sua perna, provocando escoriações. Ferida, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar, que foi até o local. No entanto, o suspeito já havia fugido e não foi localizado durante as buscas nas redondezas. A mulher foi levada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde registrou a ocorrência e passou por exame de corpo de delito. O caso foi classificado como violência doméstica e está sendo investigado pela Polícia Civil.

