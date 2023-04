O deputado estadual e ex-governador, Zeca do PT está em sua casa desde ontem (13), de noite na Capital, após receber tratamento para Dengue.

Ele voltou a ser internado na última segunda-feira (10), quando foi diagnosticado com dengue. Zeca perdeu a posse da colega de partido, Gleice Jane.

Zeca no fim de março passou por duas cirurgias cardíacas. e também estava em recuperação durante o velório de Amarildo Cruz.

