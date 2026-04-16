Dia das Mães: Campo-grandenses estimam gastar em média R$ 300 em presente

Consumidores estão mais cautelosos e priorizam qualidade e planejamento

O Dia das Mães, celebrado no dia 10 de maio, deve movimentar o comércio de Mato Grosso do Sul. De acordo com lojistas, itens como perfumes, roupas e eletrônicos estão entre os mais procurados. Neste ano, a data deve movimentar cerca de R$ 452,6 milhões na economia estadual, com consumidores mais seletivos e estratégicos na hora de comprar.

Mariely Barros, jornalista de 25 anos, afirma que procura os presentes na última hora e garante que sempre encontra algo de que sua mãe gosta. “Eu trabalho direto, então quase não tenho tempo para ver o presente de Dia das Mães. Sem falar que prefiro comprar presentes em lojas físicas porque a minha mãe está ansiosa. Então, eu já levo, ela experimenta e a gente já compra. Este ano, eu pretendo gastar, em média, R$ 300”, afirmou.

Para Carla Patrícia, nail designer de 30 anos, a situação é parecida. Em entrevista ao jornal, a manicure relata que a mãe tem bom gosto e não gosta de presentes barato. “Ela é geniosa; se duvidar, até este final de semana deve me perguntar qual será o presente que eu vou dar. Mas ela merece, este ano devo investir cerca de R$ 500 em uma bolsa.”

“Minha mãe gosta de coisas para uso pessoal, como perfume, hidratante, séruns e produtos para cabelo, nada de coisas para a casa ou de cozinhar. E a gente sabe o quanto esses produtos sobem nessa época do ano, tanto que várias empresas investem em kits para parecerem mais baratos para o cliente”, completa.

De acordo com a Pesquisa de Intenção de Consumo realizada pelo Sebrae/MS, as roupas lideram as intenções de compra, com 27,3% da preferência, seguidas por perfumes e cosméticos, com 26%. Itens como flores, cestas e acessórios também aparecem entre as escolhas. A qualidade do produto aparece como principal fator de decisão, citada por 48,39% dos consumidores.

Presente em Pix

Em contrapartida aos presentes físicos, Dernival Barretos, ambulante de 39 anos, precisa demonstrar esse carinho de outra forma. “A minha mãe não mora aqui, mas todo ano eu me lembro dela e mando entre R$ 900 e R$1 mil. Hoje ela está na Bahia, e sinto muita falta dela perto de mim, mas o importante é que ela está bem, e no Dia das Mães eu sempre faço essa homenagem. Ela é muito do lar, dona de casa, então tenho certeza de que, se ela fosse receber um presente, iria preferir algo para a casa”, relata.

Catarina Escobar, designer de sobrancelhas de 26 anos, garante que prefere adiantar o presente e comprar online, devido à demora que algumas lojas levam para entregar. “Eu sempre gostei de comprar em lojas pela internet, e, nos últimos anos, comprei presentes de Dia das Mães também. Inclusive, já olhei algumas coisas para poder comprar com calma e não ficar apreensiva com medo de não chegar a tempo.”

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dedé, em 2026, o volume financeiro se mantém próximo ao registrado em 2025, com uma leve retração de 3,3% na intenção de consumo em relação ao ano anterior. “O comportamento do consumidor neste ano evidencia um perfil mais cauteloso, porém engajado com a data. Mesmo diante de um cenário econômico que exige maior controle financeiro, os consumidores não deixam de participar das celebrações, mas adotam decisões de compra mais planejadas, priorizando o uso consciente do orçamento”, explica.

“É importante notar que o cliente está mais atento e informado. Vinte e oito por cento dos consumidores vão pesquisar preços em várias lojas, e 21% farão a comparação entre o físico e o online. O público busca o melhor custo-benefício, o que reforça a necessidade de o lojista ter estratégias claras de captação para converter interesses em compra real, focando na qualidade, que é a prioridade para 48% dos compradores”, complementa Paulo Maciel, analista técnico do Sebrae/MS.

Por Polyana Vera

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