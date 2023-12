Confira a coluna “Segredos de Estado”

Fim da linha?

No dia 12 de junho termina o período de afastamento dos conselheiros do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul): Waldir Neves, Iram Coelho das Neves e Ronaldo Chadid. O afastamento foi determinado pelo ministro Francisco Falcão, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que poderá prorrogá-lo ou afastar de vez os integrantes do TCE-MS. Caso isso não ocorra, os três conselheiros devem retornar à Corte e reassumir suas atribuições.

Apesar de existir uma expectativa sobre qual será a decisão do STJ, nos bastidores há toda uma movimentação de pretendentes às três vagas, pois, como se diz nos bastidores da política estadual, trata-se de um dos empregos mais cobiçados. Além da possibilidade do afastamento por determinação do STJ, existe a cogitação de que pelo menos um dos conselheiros possa vir a pedir aposentadoria, por motivo de saúde, o que também implica na abertura de uma vaga.

Antecipação

A filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, no PP já é tida como uma sinalização de que, no mínimo, ela está pensando em tentar a reeleição. No PSDB, já se cobra um tratamento de adversário e o que receberá a maior cobrança, neste sentido, será o governador Eduardo Riedel.

Senador

Com a possibilidade cada vez maior de a prefeita Adriane Lopes concorrer à reeleição pelo PP, o deputado federal Marcos Pollon já começa a trabalhar para concorrer ao Senado Federal, em uma chapa que teria como candidata ao governo a senadora Tereza Cristina.

Próximo filiado

O deputado estadual Zé Teixeira pode ser o próximo a assinar a filiação do PP, com a promessa de concorrer a prefeito de Dourados. No partido, que tem como presidente a senadora Tereza Cristina, a ida de Zé Teixeira já é tida como certa.

Linha auxiliar

O PSB, com o ex-deputado Paulo Duarte, já se prepara para ser uma espécie de linha auxiliar do PSDB, pelo menos na disputa eleitoral da Capital e receberá filiações de vereadores que tentarão a reeleição e consideram como muito pesada a chapa dos tucanos.

Perfil feminino

Caso Camila Jara não venha a ser candidata a prefeita de Campo Grande, o nome mais cotado dentro do PT é o da advogada Giselle Marques. O partido, nos dois casos quer ter o PDT como aliado indicando o vice.

Amor sem fim

O deputado estadual Lucas de Lima já disse que pretende atrair aliados à esquerda, mas tem poucas esperanças de ter o PT na sua chapa e não tem nenhum interesse em ser candidato a vice, numa chapa encabeçada pela deputada federal Camila Jara.

Meninos, eu vi

As manchetes dos jornais de Campo Grande davam como muito grande a possibilidade de um racha do MDB, quando três nomes lutavam pela indicação como candidato do partido, na disputa eleitoral de 2004, na Capital. Nos bastidores, comentava-se que isso poderia levar o apoio a um nome de outro partido. O então deputado estadual Waldemir Moka, ao ser indagado sobre esse possível racha, disse:

– O MDB é igual cachorro de fazenda. A gente briga entre a gente, mas quando vem alguém de fora, a gente se une para brigar contra o invasor.

Por Laureano Secundo.

