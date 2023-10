Edital seleciona quatro startups para imersão de até um ano em Portugal

Quatro startups e empresas de base tecnológica sediadas em Mato Grosso do Sul foram classificadas para receber apoio técnico e bolsas de permanência em Portugal. A iniciativa faz parte do edital do Programa Startup Global MS, voltado a empreendimentos locais com potencial de internacionalização. O resultado final da seleção foi divulgado nesta terça-feira (10/10).

De acordo com o edital, as empresas classificadas e aprovadas devem participar de um módulo de capacitação para internacionalização, e com isso estarão aptas a realizar a experiência imersiva em Aveiro. As startups sul-mato-grossenses poderão permanecer até 12 meses incubadas no Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro (PCI – Creative Science Park), onde desenvolverão seus produtos e estabelecer conexões com parceiros globais.

Já as empresas aprovadas poderão participar do processo de capacitação em caráter de cadastro de reserva, e podem ser convocadas para o módulo de experiência imersiva caso haja desistência ou aditivo financeiro ao programa.

O edital é de responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com o governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect). A Startup Sesi, do Sistema Fiems, apoia a iniciativa.

