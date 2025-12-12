Volume de serviços sobe 6,3% em MS em outubro e reverte queda registrada no mês anterior

Setor acumula alta de 5,6% no ano e avança 8,4% na comparação com outubro de 2024, segundo dados do IBGE

O volume de serviços prestados em Mato Grosso do Sul cresceu 6,3% em outubro, conforme a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE. O avanço ocorre após a queda de 8,1% registrada em setembro e coloca o Estado entre os destaques nacionais no mês analisado.

Na comparação com outubro de 2024, o setor teve aumento de 8,4%. Já no acumulado de janeiro a outubro, os serviços sul-mato-grossenses registraram alta de 5,6% frente ao mesmo período do ano passado. O acumulado dos últimos 12 meses subiu de 2,3%, em setembro, para 3,3% em outubro.

O desempenho coloca Mato Grosso do Sul entre as cinco unidades da federação com maior impacto positivo no mês, ao lado do Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. Ao todo, 15 dos 27 estados registraram crescimento em outubro.

Segundo o informativo, os indicadores da PMS acompanham a evolução conjuntural do setor de serviços empresariais não financeiros, a partir de índices de receita nominal e volume — este último calculado com base na deflação dos valores nominais por índices de preços específicos.

Os dados completos estão disponíveis na Agência de Notícias do IBGE.

