Abastecer com etanol tem sido mais vantajoso para o bolso dos motoristas

Com os atuais preços aplicados ao litro da gasolina, em Campo Grande, abastecer com etanol tem representado uma economia para os motoristas. Para conferir este cenário, o jornal O Estado percorreu oito postos de revenda para pesquisar os preços praticados. Além disso, o professor de economia da UFMS, Odirlei Dal Moro, explicou como o consumidor deve fazer o cálculo para saber se, de fato, vale a pena ou não.

Um dos postos visitados foi na avenida Rui Barbosa com a rua Hélio Castro, onde a gasolina é vendida a R$ 5,25 e o etanol, R$ 3,29. No Posto Tereré, localizado na Av. Afonso Pena, o litro do etanol é vendido a R$ 3,69 e a gasolina, R$ 5,49. Ainda na mesma avenida, uma revendedora da Shell Power vende o etanol a R$ 3,49 e a gasolina custa R$ 5,39 o litro. No posto Faleiros Ipiranga, na Av. Afonso Pena, o litro custa R$ 3,49, etanol, e R$ 5,29 para a gasolina.

No Auto Posto 2017, na rua Maracaju, o litro do etanol custa R$ 3,28 e a gasolina, R$ 5,24. Em outro posto Faleiros, na Av. Calógeras, o litro do etanol custa R$ 3,49 e a gasolina, R$ 5,29. No posto Alloy, na Av. Fernando Correa, os valores encontrados foram R$ 3,29, etanol, e R$ 5,25 para a gasolina. Por fim, no posto Shiraishi, no bairro Guanandi, o etanol é vendido a R$ 3,39 o litro e R$ 5,39, a gasolina.

“O consumidor deve pegar o preço do álcool e dividir pelo preço da gasolina. Se for menor ou igual a 0,70 é porque compensa abastecer com álcool. Se for maior que 0,70, compensa abastecer com gasolina”, explica o cálculo o professor e economista, Dal Moro.

Baseado neste cálculo, dos oito postos de combustíveis que participaram da pesquisa, todos eles resultaram em valores inferiores a 0,70. O valor menor foi de 0,62 e o máximo de 0,67, variando 8,06% entres as unidades percorridas.

A reportagem conversou com um gerente de um posto, localizado na 14 de Julho, que preferiu o consumo. O álcool está vendendo, por exemplo, eu compro 10 mil de álcool por dia, e 10 mil de gasolina por dia, então observo que a saída tem sido no mesmo nível, para ambos”, salienta o gerente.

Média de preços

A última pesquisa de preço realizada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), apontou que em Campo Grande o valor médio do etanol é de R$ 3,39, e a gasolina C é de R$ 5,41. Já no Estado, a média calculada para o etanol é de R$ 3,52, e a gasolina, R$ 5,53.

Diante do comportamento dos combustíveis, o presidente do Sinpetro MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS), Edson Lazarotto, ressalta a preocupação do setor, reforçando que o consumidor sempre procurará pelo combustível que traga menos impactos no orçamento.

“O consumidor sempre procurará o combustível que mais o proporcione a reduzir seus custos e, atualmente, o etanol está competitivo, principalmente em véspera de feriadão, como é o caso e por ser um produto altamente adaptado à nova tecnologia automobilística”, destaca as vantagens do etanol, o presidente Lazarotto.

Competitividade O diretor-executivo da Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul), Érico Paredes, enfatizou que essa competitividade entre os combustíveis favorece o consumidor e destacou os benefícios.

“Quanto mais competitivo o etanol nas bombas, melhor para o consumidor sul-mato- -grossense, para os produtores e para a sociedade, como um todo. Além da economia no bolso do trabalhador, as vantagens em abastecer com etanol são diversas, pois se trata de um produto que movimenta a economia brasileira com milhares de empregos gerados pela agroindústria sucroenergética, é um combustível com baixíssima pegada de carbono, emitindo até 90% menos gases poluentes que a gasolina e é produzido a partir de fontes renováveis, como cana e milho. Ou seja, uma escolha que vai ao encontro também das políticas públicas estabelecidas pelo governo estadual, em tornar MS um Estado aliado do meio ambiente, por meio da neutralização das emissões de carbono”, explica o diretor da Biosul.

Etanol vs Gasolina

Outro gerente de um posto, na rua 26 de Agosto, que optou em não revelar sua identidade, comentou que, em sua loja, a realidade é outra, pois a grande maioria dos seus clientes abastece com a gasolina.

“Nessa loja, a procura é mais de 50% ainda pela gasolina. Na maioria das vezes, os frentistas já oferecem o etanol, mas de 100 clientes que a gente atende, uns 15 abastecem com etanol. O mais comum é a mistura do etanol com a gasolina, para carros flex, por exemplo, o cliente abastece uns R$ 50 de gasolina e 20 de etanol”, esclarece o gerente.

Mas se abastecer com o biocombustível (etanol) pesa menos no bolso do consumidor do que abastecer com gasolina, por que ainda muitos motoristas ainda preferem a gasolina? O frentista de um posto de gasolina esclareceu os motivos.

“Porque o etanol queima mais rápido, se comparado com a gasolina. Se seu o carro faz 12 km com um litro de gasolina, com etanol ele vai fazer 8 a 9 km, então o motorista acaba percebendo que não compensa. Com o preço que está hoje da gasolina, vamos colocar aí uns 10 que abastecem com etanol. Mas quando a gasolina está muito cara, igual a uns tempos atrás, que chegou a custar R$ 6, o etanol estava tendo mais saída”, explicou o frentista que, por orientação da assessoria da rede, não se identificou.

Por Suzi Jarde

