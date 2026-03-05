Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação nas proximidades de aeroporto e assusta moradores

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma área rural no Bairro São Conrado, em Campo Grande, no fim da tarde de ontem (4). A fumaça intensa formada pelas chamas pôde ser vista a quilômetros de distância por moradores de diferentes bairros da Capital, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o tenente responsável pela ocorrência, a estimativa inicial é de que aproximadamente 50 hectares tenham sido afetados pelo fogo. Segundo ainda o oficial, informações repassadas pelo proprietário da plantação indicam que há recorrência de incêndios naquela região, principalmente no limite da propriedade com o bairro vizinho.

Quando as equipes chegaram ao local, os militares realizaram monitoramento para identificar a direção de avanço das chamas e percorreram as áreas de limite da propriedade para avaliar o risco de propagação.

Antes da chegada das equipes, o proprietário havia utilizado um caminhão-pipa com cinco mil litros para tentar controlar o fogo.

Ao todo, foram mobilizados um caminhão Auto Bomba Salvamento e uma caminhonete operacional, com seis militares atuando diretamente na ocorrência.